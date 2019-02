Ciężki poniedziałek w pracy? Te śmieszne obrazki o...pracy poprawią Wam humor

Nasza policja dostała 44 nowe radiowozy [ZDJĘCIA, FILM]

44 nowe radiowozy trafią już niebawem do poszczególnych jednostek na Dolnym Śląsku. Są już we Wrocławiu. To auta marki Ford, Volkswagen, Opel, Hyundai i BMW. Nie wszystkie z nich są oznakowane. Kupiono je za pieniądze z budżetu państwa i samorządów. W 2018 roku nowoczesną flotę d...