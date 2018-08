Centrum Zarządzania Kryzysowego wrocławskiego magistratu informuje o ostrzeżeniu meteorologicznym 2 stopnia wydanym przez IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych dotyczącym upałów.

Od godz. 12:00 we wtorek (07.08.2018 roku) do godz. 06:00 w piatek (10.08.2018 roku) prognozuje się temperaturę maksymalną w dzień od 30°C do 34°C. Temperatura minimalna w nocy od 18°C do 22°C.- Pamiętajmy nie bądźmy obojętni zainteresujmy się sąsiadem, osobą starszą, dzieckiem, zwierzętami. Sprawdźmy, czy nie potrzebują naszej pomocy. Nigdy nie zostawiajmy w samochodzie bez opieki dzieci i zwierząt. Temperatura w zamkniętym samochodzie może osiągać nawet 50-60°C. - informuje biuro prasowe Urzędu Miejskiego we Wrocławiu.W okresie upałów ważne jest również spożywanie odpowiedniej ilości wody. MPWiK S.A przypomina mieszkańcom i turystom, że w kilku miejscach są ulokowane zdroje wodne, z których można napić się świeżej i dobrej wody. Zdroje zostały już sprawdzone przez służby sanitarne, które nie miały zastrzeżeń do jakości wody.:Zdroje znajdują się m.in w następujących lokalizacjach: pl. Dominikański pl. Solny, ul. Oławska róg Świdnicka, pl. Grunwaldzki, pl. Jana Pawła II, ul. Najświętszej Marii Panny, pl. Katedralny.Tradycyjnie też MPWiK ustawia w Rynku kurtyny wodne