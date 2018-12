Chore dzieci z Dolnego Śląska spotkały się z papieżem Franciszkiem (ZDJĘCIA)

Do Watykanu pojechała grupa ok. 20 pacjentów wrocławskiej kliniki. W załatwienie tego spotkania bardzo mocno zaangażował się przyjaciel kliniki, mecenas Krzysztof Bramorski, Konsul Honorowy Wielkiego Księstwa Luksemburg we Wrocławiu. - Gdyby nie Krzysztof Bramorski i jego kontakty nie byłoby tego spotkania - podkreśla prof. Alicja Chybicka.

To była już piąta wizyta pacjentów kliniki w Watykanie. Wcześniej chore dzieci widziały się z papieżem Janem Pawłem II, Benedyktem i Franciszkiem.

Podczas piątkowej audiencji papież podchodził do chorych dzieci i je błogosławił. - To był bardzo wzruszający moment. Każdy z małych pacjentów otrzymał różaniec od papieża. Papież Franciszek wygłosił przepiękną mowę. Mówił o tym, że każda chwila w życiu jest ważna, że Pan Bóg czuwa nad dziećmi i że wszystko się ułoży. Wlał wiele otuchy w nasze serca - opowiada prof. Alicja Chybicka, szefowa kliniki.