Za nami premiera nowego teledysku zespołu Chilli Crew. Klip został zrealizowany do utworu „Motyle”. To właśnie ten kawałek promuje debiutancki album „A Ty”. Zdjęcia kręcono podczas jednego z koncertów we wrocławskim klubie Kalambur.





To już czwarty klip promujący najnowszą płytę chilli Crew zatytułowaną „A Ty”. Poprzednie to: "Jestem", "Prośba" i "Pytam".



Choć Chilli Crew wciąż promuje nowy krążek kolejnymi klipami i koncertami, zespół oficjalnie potwierdził, że rozpoczął pracę nad następcą albumu „A Ty”.



Chilli Crew istnieje od 2012 roku. Zespół porusza się na styku takich gatunków, jak soul, r&b, rap a nawet reggae czy rock, co w połączeniu z hipnotyzującym, „czarnym” wokalem Martyny Baranowskiej czyni styl formacji niezwykle wyrazistym i rozpoznawalnym.



Zobaczcie zdjęcia.



CHILLI CREW - MOTYLE





