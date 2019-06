Chciał włamać się do szpitala, ale pomylił drzwi. Skończył w szkole na Ołbinie

Wrocławscy policjanci otrzymali zgłoszenie od dozorcy jednej z ołbińskich szkół. Mężczyzna poinformował, że w drzwi zamkniętej tego dnia placówki oświatowej kopie nieznany mu mężczyzna. Włamywacz nie sforsował ich, ale znacząco uszkodził drzwi. Dzięki szczegółowemu rysopisowi policjanci błyskawicznie zatrzymali sprawcę.

Mężczyzna przyznał interweniującym policjantom, że owszem, chciał włamać się do budynku, jednak nie do tego, w którym zniszczył drzwi. Poinformował zaskoczonych wywiadowców, że pomylił się, bowiem chciał dostać się do szpitala, aby zaaplikować sobie leki. Nie potrafił jednak odpowiedzieć, jakich leków potrzebuje i co dokładnie mu dolega.

Szkody wyrządzone przez zatrzymanego mężczyznę oszacowano na prawie 2000 złotych. Za zniszczenie mienia grozi mu teraz kara do 5 lat pozbawienia wolności.