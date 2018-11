Chcesz zostać policjantem? Weź udział w grze "Psiarnia"

Rozwikłać kryminalne zagadki pomogą postaci z książki „Bezpański” Jakuba Ćwieka i Adama Bigaja. Jak wygląda życie od sprawy do sprawy? Czy da się wygrać wyścig z czasem? I dlaczego w tym wszystkim statystyka jest ważniejsza od drugiego człowieka? - to tylko niektóre z pytań, jakie nasuną się podczas tej nietypowej gry dla dorosłych.

- Zapisy trwają od godziny 11:00 do 12:00 na stoisku Wydawnictwa Marginesy. Udział w grze zajmie około dwóch godzin i jest darmowy. Można do niej przystępować w zespołach od dwóch do pięciu osób. Tym z Was, którzy pojawią się sami, pomożemy dobrać się w drużyny. Zapraszamy czytelników powyżej 16 roku życia - informują organizatorzy.

Po zakończeniu „Psiarni” nastąpi spotkanie z autorami książki „„Bezpański” oraz rozdanie nagród.

Udział w grze jest bezpłatny