Czy wiesz, co jest źródłem Twojego życia? Potrzebujesz jej być żyć, by zachować zdrowie i dobre samopoczucie. Stanowi aż 60% masy Twojego ciała! Tak, to woda - będąca najważniejszym składnikiem organizmu.

Kluczowa rola wody przejawia się w regulacji temperatury ciała, transporcie składników odżywczych z jedzenia, wypłukiwaniu toksyn, a także amortyzacji stawów. Picie odpowiedniej ilości wody zmniejsza ryzyko zachorowań, opóźnia procesy starzenia, poprawia koncentrację i zdolności umysłowe. Co ciekawe, wystarczy 500 szklanek wody, by dziecko urosło o 2 cm - to ukazuje jej wartość i istotę.A Ty jak często sięgasz po wodę? Intensywne pragnienie odczuwasz już przy 1% spadku poziomu wody, jaką posiadasz w swoim ciele. Utrata zaledwie 3% powoduje uczucie zmęczenia i ból głowy. Dziennie wydalasz aż 2 litry wody! W ciągu doby w procesie samego oddychania tracisz około 0,5 litra tego życiodajnego płynu. Wystarczy 8 szklanek wody dziennie, by uniknąć nieprzyjemnych skutków odwodnienia.Woda jest najbardziej zwyczajną, a jednocześnie nadzwyczajną substancja, z jaką masz do czynienia na co dzień. Dlatego też pamiętaj, że:1. Dwie szklanki wody po przebudzeniu pomogą uaktywnić Twój organizm2. Wodę należy pić regularnie, często i małymi łyczkami3. Szklanka wody wypita 20 minut przed posiłkiem zmniejszy Twój apetyt4. Woda pomoże Ci załagodzić stres5. Napoje gazowane jedynie oszukują Twoje pragnienie – unikaj ich!6. Smak wody możesz urozmaicić ulubionymi owocami i ziołami7. Jedna szklanka wody przed snem chroni przed udarem i atakiem sercaWażna jest jakość spożywanej wody. Woda, tak samo jak pożywienie powinna dostarczać cennych składników odżywczych. Rozpuszczone w niej substancje odpowiadają za prawidłowe funkcjonowanie organizmu. Woda bogata w takie pierwiastki jak: sód, potas, wapń, magnez, krzem i żelazo umożliwia właściwą pracę Twoich mięśni, buduje układ kostny, zapewnia zdrowie Twojemu sercu. Co więcej dodaje energii i jest źródłem dobrego samopoczucia!Oddziaływanie wody na organizm zależy od stężenia rozpuszczonych w niej soli, m.in. wapnia i magnezu. Składniki mineralne występują w wodzie w formie jonowej, dlatego też są dobrze przyswajane przez organizm i stanowią jedno z istotniejszych źródeł pierwiastków, zwłaszcza niedoborowych w Twojej diecie. Takim pierwiastkiem jest magnez, będący substancją wręcz życiodajną.Magnez jest 4 pierwiastkiem pod względem występowania w organizmie. Bierze udział w aktywacji ponad 300 enzymów, w syntezie białka, budowie kości i zębów, przewodnictwie nerwowym, jak również kurczliwości mięśni. Zwalcza podatność na nowotwory, przeciwdziała miażdżycy, usprawnia funkcje komórek.Nadmiar stresu, życie w biegu, niewłaściwa dieta – oto recepta na niedobór magnezu! Jego deficyt odbija się na zdrowiu niemal całego organizmu, uniemożliwiając właściwe przyswajanie składników odżywczych. Skutki niedoboru mogą być groźne i niekiedy, zwłaszcza jeśli nie nastąpi w porę rozpoznanie, prowadzą do poważnych schorzeń. Jon magnezu jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania większości naszych narządów, w szczególności serca i nerek. Utrzymywanie urozmaiconej diety z dostawami niezbędnych pierwiastków, w tym magnezu, wiąże się z 22% zmniejszeniem ryzyka śmiertelnej choroby niedokrwiennej serca.Każda w zasadzie znana dolegliwość jest związana z niedoborem magnezu, ponieważ magnez jest minerałem niezbędnym do utrzymania elektrycznej stabilności każdej komórki ciała. Niedobór magnezu może być odpowiedzialny za więcej chorób, niż jakikolwiek inny składnik odżywczy!Ponad 60% Polaków cierpi na niedobór magnezu, nie spożywa jego dziennej, rekomendowanej dawki. Magnez czerpany jest z pożywienia w ok. 15-45%, jednakże ten pochodzący z wody jest 30-krotnie łatwiej przyswajalny w porównaniu z magnezem pochodzącym z żywności! W związku z tym, że woda może być znaczącym źródłem magnezu w diecie, zadbaj o jego stałą podaż przy okazji uzupełniania dziennego zapotrzebowania na płyny. Ciekawą propozycją jest woda kranowa celowo wzbogacona w ten minerał.Wkład mineralizujący „kranówkę” magnezem – Dafi Mg+ pozwala podwyższyć jakość spożywanej wody. Opatentowane złoże znajdujące się w jego wnętrzu zapewnia zbilansowaną ilość minerałów, odpowiednie proporcje i ilość składników odpowiedzialnych za Twoje zdrowie. Systematyczne picie wody od Dafi pozwali Ci ograniczyć niedobory mineralne i uniknąć wadliwej przemiany materii. Wkłady filtrujące podniosą również jakość wody. Dzięki niemu uzyskasz aż do 200 litrów smacznej i zdrowej wody miesięcznie. Z myślą o Tobie - mieszanka, która jest bijącym sercem wkładu została wzbogacona jeszcze większą ilością zasypu, dzięki czemu wraz z wodą dostarczasz do organizmu jeszcze więcej magnezu!