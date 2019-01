Chcą ratować historyczny dworzec w Jaworzynie Śląskiej [ZDJĘCIA]

W poniedziałek 29 października 2018 r. (w godzinach popołudniowych, około godz. 14.00) dookoła jaworzyńskiego dworca Fundacja planuje utworzyć ludzki łańcuch połączonych rąk, który będzie symbolem ratunku i jedności w chęci przywrócenia historycznego miejsca ponownie do życia. Tego dnia zabytkowy parowóz wjedzie na stację w Jaworzynie Śląskiej, by przypomnieć niezwykłą historię samego dworca i miasta i skłonić władze wojewódzkie i samorządowe do pomocy.

Zapewne większość mieszkańców Jaworzyn Śląskiej wciąż pamięta, gdy dworzec był największą dumą miasta. Dzisiaj dworzec w Jaworzynie Śląskiej nie przypomina niestety obiektu z czasów, kiedy to co kilka minut odjeżdżały stąd pociągi nie tylko do Wrocławia czy Jeleniej Góry, ale do Pragi, Berlina czy Paryża. Bez wież, pokryty łuszczącym się tynkiem, pozbawiony w wyniku różnych „modernizacji” detali architektonicznych, dworzec w Jaworzynie Śląskiej niecierpliwie oczekuje na nowego właściciela i na ratunek.

- Spotkanie z mieszkańcami na Dworcu w poniedziałek 29 października rozpoczniemy od wjazdu parowozu na peron 2 wraz z grupą rekonstrukcyjną. Na peronie w zabezpieczeniu ochrony SOK oczekiwać będą na wjazd mieszkańcy Jaworzyny Śląskiej - dzieci i młodzież szkolna, emeryci, dorośli, urzędnicy. Ostatnim i najbardziej widowiskowym elementem spotkania będzie utworzenie łańcucha życia dookoła Dworca. Zaraz po tym wydarzeniu na ścianach Dworca mogłyby zawisnąć fotografie mieszkańców, którzy wzięli udział w obronie dworca przed degradacją z ich krótkimi wypowiedziami - informuje Fundacja Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego Śląska.

Muzeum Kolejnictwa w Jaworzynie Ślaskiej, z okazji 175-lecia linii kolejowej Wrocław- Świebodzice, zaprasza 27-28.10.2018 r. na przejazdy zabytkową lokomotywą po terenie Muzeum (od godz. 10 do 18)