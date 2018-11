Ceny mieszkań w Polsce – listopad 2018. Sprawdź, ile kosztują mieszkania na sprzedaż w miastach wojewódzkich

Wysokie ceny mieszkań w Polsce wciąż nie chcą spadać – wynika z danych przeanalizowanych przez serwis Gratka.pl. W większości miast wojewódzkich od zeszłego miesiąca ceny lokali mieszkalnych uległy tylko nieznacznej korekcie, bez większych wahań w górę czy w dół. Mimo to mieszkania na sprzedaż wciąż budzą żywe zainteresowanie nabywców, a popyt utrzymuje się na wysokim poziomie, choć chętnych do zakupu jest mniej niż na początku roku.

Eksperci serwisu Gratka.pl przeanalizowali dane cenowe z rynku wtórnego z ubiegłego miesiąca, zwracając też uwagę na to, jakie mieszkania na sprzedaż pojawiają się na rynku oraz jakie są najchętniej kupowane. Jeśli chodzi o ceny mieszkań, zmiany w stosunku do października były nieduże – większość miast lekko podrożała, a nieznaczne spadki odnotowano głównie w sektorze najmniej popularnych mieszkań trzypokojowych.

Jak widać, najdroższym miastem jest oczywiście Warszawa. Kupno kawalerki z rynku wtórnego w stolicy to obecnie wydatek rzędu 8400–8700 zł/mkw. Bardzo drogo jest również w Gdańsku – tu średnie ceny mieszkań mieszczą się w przedziale 7400–7800 zł/mkw. Trzecim najdroższym miastem okazał się Kraków, gdzie za mieszkanie na sprzedaż w zależności od liczby pokoi płaci się od 7250 do 7600 zł/mkw.

Ogółem najwyższe średnie ceny mieszkań z rynku wtórnego odnotowały województwa:

Jeśli chodzi o najtańsze miasta, to spośród głównych ośrodków miejskich Polski najniższe ceny mieszkań ma Gorzów Wielkopolski. Tu za lokal mieszkalny płaci się od 3400 do 3600 zł/mkw. Bardzo tanio było także w Zielonej Górze, gdzie ceny mieszkań mieszczą się w przedziale 4200–4500 zł/mkw. Trzecim najtańszym miastem w Polsce okazało się Opole ze średnimi cenami na rynku wtórnym mieszczącymi się w przedziale 4400–4700 zł/mkw.

Ogólnie dla kupujących mieszkanie najtańsze były województwa:

Jak wskazują eksperci Gratki, zainteresowanie rynkiem wtórnym jest dziś często większe niż pierwotnym, ponieważ mieszkania z drugiej ręki są po prostu sporo tańsze. Rosnące ceny materiałów budowlanych oraz robocizny już od kilku lat przekładają się na rekordowe wzrosty cen nieruchomości na rynku pierwotnym. Sprawia to, że zakup z rynku wtórnego – nawet po uwzględnieniu ewentualnych kosztów remontu mieszkania – jest dużo bardziej opłacalny. Wiele osób w Polsce unika jednak rynku wtórnego, obawiając się o wiek i stan oferowanych tam mieszkań. Jak to wygląda w praktyce?

– Około 62 proc. polskich mieszkań z rynku wtórnego, oferowanych w październiku 2018 r. do sprzedaży, miało ponad 18 lat, reszta to lokale wybudowane po roku 2000 – podsumowują eksperci Gratki. – Najwięcej lokali ponadosiemnastoletnich proponowano do sprzedaży w Katowicach, Łodzi i Opolu – 80 proc. całej oferty rynkowej w tych lokalizacjach.