Ceny benzyny na Dolnym Śląsku i ceny oleju napędowego poszły ostro w górę przed długim weekendem. Najgorzej jest właśnie w naszym województwie. Cena benzyny bezołowiowej 95 kosztuje średnio 5,18 zł za litr, a znalezienie takiej poniżej 5 zł jest sporym wyzwaniem. Wrocławski radny SLD Dominik Kłosowski apeluje do premiera Morawieckiego i prezesa Kaczyńskiego do obniżenie akcyzy.

Według analityków rynku paliw z portalu e-petrol w porównaniu z ubiegłym tygodniem cena benzyny bezołowiowej "95" i oleju napędowego wzrosła średnio o 5 gr. Płacimy za nie odpowiednio 5,14 i 5,09 zł za litr. Jeszcze większa podwyżka dotknęła benzynę 98-oktanowej, która sprzedawana jest średnio po 5,47 zł za litr, a więc o 8 groszy więcej niż w poprzednim tygodniu. Jedynym paliwem, które wyłamało się z wzrostowego trendu, jest autogaz kosztujący 2,16 zł/l. To o jeden grosz taniej niż tydzień temu.– W sierpniu 2011 r. Jarosław Kaczyński mówił, że wystarczy obniżyć akcyzę, aby zmniejszyć cenę benzyny. Rząd ma narzędzia, aby zmniejszyć cenę paliwa. Wystarczy je wykorzystać. Wzywamy więc premiera Morawieckiego i Jarosława Kaczyńskiego, który de facto kieruje państwem o obniżenie akcyzy – mówi Dominik Kłosowski, miejski radny Sojuszu Lewicy Demokratycznej z Wrocławia.– Akcyza to około 1,80 zł na litrze paliwa. Dlaczego nie obniżyć jej np. o połowę? Pozwoliłoby to zmniejszyć ceny do około 4 zł – dodaje. Tymczasem ceny - według analityków rynku paliw - mają nadal rosnąć. Najprawdopodobniej na kolejną podwyżkę wpływ będą mieli sami rządzący. Posłowie pracują nad projektem ustawy, która wprowadzi tzw. opłatę emisyjną - 8 gr, a z podatkiem VAT nawet 10 gr na litrze.Pieniądze zasilą Fundusz Niskoemisyjnego Transportu, a - przynajmniej według założeń - opłatą mają być obciążone firmy paliwowe. – To opowiadanie bajek. Wiadomo, że firmy produkujące benzynę koszty opłaty paliwowej wrzucą do ceny benzyny. Opłata uderzy w prywatnych kierowców, ale także w transport i dostawy towarów, a tym samym podniesie ich ceny – zaznacza Kłosowski.