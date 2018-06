Po arcyciekawym półfinałowym dwumeczu Zagłębie Lubin okazało się lepsze od Pogoni Szczecin. W pierwszym meczu padł remis 2:2, ale w rewanżu "Miedziowi" okazali się lepsi i wygrali 3:1.

Pierwszy mecz

Rewanż

Mecz w Szczecinie był wyrównany, a sytuacja zmieniała się jak w kalejdoskopie. Drużyna z Pomorza pierwsza straciła bramkę, ale gospodarze za sprawą Huberta Turskiego doprowadzili do wyrównania. Kwadrans po przerwie goście objęli prowadzenie, ale ostatnie słowo należało do "Portowców", którzy dzięki bramce Olafa Korczakowskiego zremisowali.Przed rewanżem w lepszej sytuacji było Zagłębie, któremu do awansu do finału rozgrywek wystarczał bezbramkowy remis. Spotkanie w Lubinie świetnie rozpoczęło się dla miejscowych. Już w drugiej minucie Marcel Żurek otworzył wynik spotkania. Goście dopiero co otrząsnęli się po straconej bramce, a Adrian Bukowski podwyższył prowadzenie gospodarzy. Siedem minut po wznowieniu gry Bukowski ponownie wpisał się do notesu sędziowskiego i stało się jasne, że to Zagłębie awansuje do finału. W doliczonym czasie gry Hubert Turski zmniejszył rozmiary porażki Portowców.Zagłębie Lubin melduje się w finale rozgrywek i czeka na zwycięzce pary Wisła Kraków - Escola Warszawa.0:1 Marcel Żurek 10’1:1 Hubert Turski 31’1:2 Marcel Żurek 55’2:2 Olaf Korczakowski 70’1:0 - 2' - Marcel Żurek2:0 - 17' - Adrian Bukowski3:0 - 47' - Adrian Bukowski3:1 - 80'+3' - Hubert Turski