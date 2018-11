Centralna Liga Juniorów. W przeddzień Święta Niepodległości drugie w tabeli Zagłębie Lubin podejmie Lecha Poznań

Zawodnicy trafiający do drużyny U18 Zagłębia z reguły zbliżają się do finalnego etapu szkolenia. Najlepsi przebijają się do I drużyny lub trzecioligowych rezerw, które są finalnym miejscem, do którego mają trafiać adepci AP Zagłębie, by nabywać doświadczenie w piłce senior-skiej. Zespół U-18 jest bacznie monitorowany przez sztab I drużyny i wszystkich odpowiadających za szkolenie. Teraz prestiż jest tym większy, że szef szkolenia Ben van Dael został tymczasowym trenerem zespołu grającego w LOTTO Ekstraklasie, a to zwiększa szanse młodych piłkarzy na włączanie do kadry pierwszej drużyny. W Lubinie presja stawiania na wychowanków jest bardzo duża, a ostatnio proces wdrażania nowych talentów do LOTTO Ekstraklasy został wyraźnie wyhamowany. Pojedyncze występy Dawida Pakulskiego, Pawła Żyry czy niedawny debiut Damina Oko to zdecydowanie za mało jak na klub, z którego do Premier League wyjechał Jarosław Jach, a Krzysztof Piątek przez Kraków wyruszył na podbój włoskiej Serie A.

Wygląda na to, że nowi kandydaci do gry w najwyższej klasie rozgrywkowej już nerwowo przebierają nogami i lada moment będą pojawiali się najpierw na treningach z Filipem Starzyńskim, Bartłomiejem Pawłowskim czy Maciejem Dąbrowskim, a potem być może zostaną na stałe włączeni do kadry pierwszej drużyny. Mowa tu właśnie o zawodnikach z zespołu trenera Cilińskiego, którzy przygotowują się właśnie do sobotniego spotkania z Lechem Poznań.

Poznaniacy nie są w tym sezonie najlepiej punktującą drużyną i na Skłodowskiej-Curie w Lubinie faworytami nie będą. „Kolejorz” po 13 rozegranych spotkaniach ma na koncie 21 punktów i do drugiego Zagłębia traci aż osiem oczek. Trzeba jednak pamiętać, że zespół z Poznania rozegrał o jedno spotkanie mniej.

Prowadzona przez trenera Bartosza Bochińskiego ekipa nieco gorzej zniosła zmianę przepisów, a konkretniej obniżenie wieku drużyn występujących w CLJ (w zeszłym sezonie w rywalizowały w niej drużyny do lat 19, a tuż przed rozpoczęciem obecnego obniżono wiek do U-18-red.). Nie mniej Lech niemal co roku kwalifikował się do finału Centralnej Ligi Juniorów i widać, że w Poznaniu traktują te rozgrywki bardzo poważnie. Zapowiada się zatem bardzo ciekawe spotkanie, na które piłkarze obu zespołów już ostrzą sobie zęby. W szczególności coś do udowodnienia będą mieli goście, którzy w miniony weekend przegrali z Cracovią 1:3. Trener Bochiński po ostatnim gwizdku nie krył niezadowolenia.

- Przegraliśmy na własne życzenie. Nie mam prawa być dziś zadowolony, bo mało było w naszej grze jasnych punktów. Cracovia zagrała dziś w zdyscyplinowany sposób w fazie bronienia, ale my jesteśmy Lechem Poznań i mamy obowiązek sobie z taką postawą radzić. Czasu mamy mało i w najbliższym czasie skupiamy się na dalszej pracy i zbieraniu punktów. Musimy wziąć się mocno do roboty - powiedział.

Zagłębie będzie miało więcej czasu na to by spokojnie przygotować się do tego spotkania, ponieważ Lech w środę rozegra zaległy mecz z Arką w Gdyni. Sobotnie spotkanie w Lubinie rozpocznie się o godz. 15.

Centralna Liga Juniorów. Program 15. kolejki

Sobota: Elana Toruń - Motor Lublin (godz. 12), Korona Kielce - Legia Warszawa (g. 12), GKS Bełchatów - Górnik Zabrze (g. 12), Jagiellonia Białystok - Pogoń Szczecin (g. 13.30), Zagłębie Lubin - Lech Poznań (g. 15).

Niedziela: Ruch Chorzów - Escola Varsovia Warszawa (g. 11.30), Arka Gdynia - Śląsk Wrocław (g. 13), Cracovia - Wisła Kraków (g. 14.30).

