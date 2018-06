W środę 27 czerwca na stadionie Znicza w Pruszkowie zostanie rozegrany finał Centralnej Ligi Juniorów U-15, w którym Zagłębie Lubin zagra z Escolą Varsovia. Mecz rozpocznie się o godz. 12:00.

Escola Varsovia to szkółka, której korzenie sięgają 2012 roku. Obecnie trenuje w niej przeszło 500 juniorów. Dwie spośród trzynastu drużyn grają w Centralnej Lidze Juniorów, trzy w Ekstralidze, jedna (seniorska) w klasie okręgowej. Zajęcia odbywają się w Centrum Piłkarskim na Tarchominie, gdzie do dyspozycji są trzy boiska. Drużyna Escoli rywalizująca w rozgrywkach U-15 CLJ w rundzie jesiennej zajęła pierwsze miejsce, wyprzedzając Legię Warszawa o pięć punktów. Dzięki zwycięstwu w ostatniej kolejce z zamykającym tabelę UKS Rona 03 Ełk, Escola wróciła na pozycję lidera.W grupie C reszta stawki musiała oglądać plecy Zagłębia Lubin. Drużyna "Miedziowych" była niekwestionowanym liderem tabeli. Przed wyróżniającymi się chłopcami rysują się piękne perspektywy, co wynika z celów przyjętych niedawno przez klub na lata 2018/21. Czytamy m.in. że w Lubinie powstaną kolejne boiska treningowe, zatrudnienie w akademii znajdą kolejni trenerzy, zostanie stworzona Szkoła Mistrzostwa Sportowego, a najlepsi juniorzy (minimum trzech z całej akademii w konkretnym sezonie) trafi do seniorskiej drużyny.W półfinałowym dwumeczu Escola Varsovia okazała się lepsza od Wisły Kraków, a Zagłębie Lubin wyeliminowało Pogoń Szczecin. W środę 27 czerwca na stadionie Znicza w Pruszkowie zostanie rozegrany finał Centralnej Ligi Juniorów U-15. Mecz rozpocznie się o godz. 12:00.- Nastawiamy się na zwycięstwo. Pokonaliśmy wysoko Szczecin i myślę, że tym zwycięstwem pokazaliśmy, że jesteśmy w stanie wygrać nawet finał. Przez dwa lata ciężko pracowaliśmy, żeby dojść tak daleko. Dla mnie nasza drużyna już jest zwycięska, ale nie spoczywamy na laurach i damy z siebie wszystko. Jesteśmy bardzo dobrze przygotowani, więc mam nadzieję, że to my będziemy triumfować. Naszym celem jest dobre zaprezentowanie się, ale i świetna zabawa podczas gry - mówi - Piotr Stańko, trener rocznika 2003 AP KGHM.