Centralna Liga Juniorów U-17. Spory wyczyn Legii i Wisły, kolejne zwycięstwa Ruchu i Górnika - sprawdź podsumowanie 2 wiosennej kolejki

Grupa A

Pierwsze zwycięstwo na poziomie centralnym odniósł Ursus Warszawa, który przed własną publicznością podejmował ŁKS Łódź. Gospodarze dominowali od pierwszej do ostatniej minuty i ich zwycięstwo 3:0 nie podlegało dyskusji. Większych problemów z zainkasowaniem trzech oczek nie miała Polonia Warszawa, która udała się do Białegostoku na mecz z Jagiellonią. Warszawianie po 50. minutach wygrywali 3:0, a gospodarzy było stać tylko na jedną bramkę. Swój pierwszy punkt zdobyły Naki Olsztyn, które zremisowały 1:1 z AKS SMS Łódź.

Wielkie emocje przyniosły derby stolicy, które rozegrane zostały między Legią i Escolą Varsovią. Goście prowadzili 3:0 i wydawało się, że niespodzianka stanie się faktem. Nic bardziej mylnego, bowiem Legia w 78. minucie zbliżyła się na jedną bramkę, a między 87 a 89 minutą dwukrotnie trafiła do siatki i zapewniła sobie prestiżowe zwycięstwo.

Ursus Warszawa - ŁKS Łódź 3:0

Wiktor Skoczylas 35, Jehor Macenko 70, Szymon Rudnik 88

Jagiellonia Białystok - MKS Polonia Warszawa 1:3

Piotr Zientara 77 - Oskar Waszkiewicz 35, 50, Jakub Kisiel 40

Naki Olsztyn - AKS SMS Łódź 1:1

Szymon Nakielski 61 - Mateusz Sobociński 71

Legia Warszawa - Escola Varsovia Warszawa 4:3

Michał Sparwasser 57, Miłosz Pacek 78, 89, Kajetan Staniszewski 88 - Aleksander Stawiarz 19, Kacper Karasek 22, Piotr Owczarek 50

Grupa B

Drugą porażkę zanotował Gryf Słupsk, który tym razem musiał uznać wyższość Arki Gdynia. Spotkanie świetnie rozpoczęło dla gdynian, bowiem w 2. minucie Parulski otworzył wynik spotkania. W 45. minucie Kacper Magdziński podwyższył prowadzenie, które do końca meczu nie uległo zmianie. Aż sześć bramek obejrzeli kibice zgromadzeni we Wronkach, do których na mecz z Błękitnymi przyjechała poznańska Warta. Goście prowadzili już czterema trafieniami, a gospodarzom udało się zmniejszyć rozmiary porażki do 2:4. Najmniejszych problemów ze zwycięstwem nie miała Lechia Gdańsk, która zaaplikowała AP Reissa Poznań trzy bramki. Wielkie emocje przyniosło spotkanie w Szczecinie, które w 87. minucie rozstrzygnęła bramka Filipa Borowskiego i to Lech Poznań mógł sobie dopisać trzy oczka do swojego dorobku.

Gryf Słupsk - Arka Gdynia 0:2

Nikodem Parulski 2, Kacper Magdziński 45

Błękitni Wronki - Warta Poznań 2:4

Fabian Grzelka 74, Patryk Draszczyk 76 - Mikołaj Narożny 28, 68, Kamil Czajka 34, Maksymilian Lisowski 48

AP Reissa Poznań - Lechia Gdańsk 0:3

Jakub Kałuziński 33, Michał Sadowski 59, Kacper Sezonienko 80

Pogoń Szczecin - Lech Poznań 0:1

Filip Borowski 87

Grupa C

Gdy wydawało się, że mecz Gwarka Zabrze z Odrą Opole zakończy się bezbramkowym remisem sprawy w swoje ręce wziął Adrian Gawlik, który w 90. minucie zapewnił zwycięstwo śląskiemu zespołowi. W niewesołych nastrojach wracali do Wrocławia gracze Śląska, którzy przegrali z Ruchem Chorzów 1:4. To był dobry weekend dla chorzowskich drużyn, bowiem Stadion Śląski wygrał z FC Wrocław Academy 1:0. Zagłębie Lubin podejmowało na własnym boisku Górnik Zabrze i było bardzo gościnne. Zabrzanie do przerwy prowadzili 2:0, a gospodarzy stać było tylko na jedną bramkę.

Gwarek Zabrze - Odra Opole 1:0

Adrian Gawlik 90

Ruch Chorzów - Śląsk Wrocław 4:1

Jakub Słota 52, 57, Wiktor Cioch 53, Adrian Matys 85 - Kacper Głowieńkowski 83

FC Wrocław Academy - Stadion Śląski Chorzów 0:1

Norbert Karasiewicz 15 (s)

Zagłębie Lubin - Górnik Zabrze 1:2

Jakub Sangowski 90 - Alan Lubaski 9, Marcel Jaszczyk 24

Grupa D

W grupie D tylko jedna drużyna po dwóch kolejkach ma komplet zwycięstw. Wisła Kraków - bo o niej mowa - podejmowała Koronę Kielce i dokonała nie lada wyczynu, bowiem przegrywając 0:2 odwróciła losy spotkania i ostatecznie wygrała 4:2. Podgórze Kraków wygrało przed własną publicznością z BKS-em Lublin 2:0. Cracovia udała się do Mielca na mecz ze Stalą i wróciła do Krakowa ze sporym poczuciem niedosytu, ponieważ bezbramkowo zremisowała. Motor Lublin wygrał prestiżowe starcie z Resovią Rzeszów 1:0.

Podgórze Kraków - BKS Lublin 2:0

Mateusz Surma 31, Dominik Cholewa 90

Stal Mielec - Cracovia 0:0

Motor Lublin - Resovia 1:0

Arkadiusz Bednarczyk 50

Wisła Kraków - Korona Kielce 4:2

Kacper Wydra 47, Patryk Pischinger 51, Mateusz Magdziarz 63, Patryk Warczak 83 - Jakub Konstantyn 20, Miłosz Gierczak 38

CENTRALNA LIGA JUNIORÓW w SPORTOWY24.PL

**Wszystko o

**