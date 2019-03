Centralna Liga Juniorów U-15. W drugiej wiosennej kolejce nie obyło się bez niespodzianek

Grupa A

W grupie A drugą kolejkę rozpoczęły derby Warszawy pomiędzy Deltą a Polonią. Górą okazały się "Czarne Koszule", które wygrały 1:0. Także jedna bramka padła w Białymstoku, gdzie AP Talent podejmował UKS SMS Łódź. Gospodarze zainkasowali trzy oczka dzięki bramce Jana Żuberka. Dzień później na Podlasie udała się Legia, która zmierzyła się z Jagiellonią. Emocji było jak na lekarstwo, a spotkanie ostatecznie zakończyło się bezbramkowym remisem. Aż osiem bramek zaaplikowała GKS-owi Bełchatów Escola Varsovia.

Delta Warszawa - Polonia Warszawa 0:1

Talent Białystok - UKS SMS Łódź 1:0

Żuberek 34'

Jagiellonia Białystok - Legia Warszawa 0:0

GKS Bełchatów - Escola Varsovia 0:8

Romanowski 4', 5', 40+2', Jasina 9', 79', Stępkowski 18', Zieliński 62'

Grupa B

Po emocjonującym meczu FASE Szczecin zremisowało z Lechem Poznań, choć mogło pokusić się o zgarnięcie trzech oczek. Warta Poznań pokonała przed własną publicznością Arkę Gdynia 3:1. To był lepszy weekend dla drugiego zespołu z trójmiasta, bowiem Lechia Gdańsk wygrała na wyjeździe z AP Reissa 4:2. Rzutem na taśmę trzy oczka zdobyła Pogoń Szczecin. Bałtyk Koszalin przez długi czas prowadził 1:0, "Portowcy" odpowiedzieli bramką Mencnarowskiego w 59. minucie, a w doliczonym czasie gry Freilich zapewnił szczecinianom zwycięstwo.

FASE Szczecin - Lech Poznań 2:2

Warta Poznań - Arka Gdynia 3:1

Siedlecki 33', 80+2', Adamek 59' - Kucharzewski 53'

AP Reissa Poznań - Lechia Gdańsk 2:4

Jędraszak 59', 76' - Okoniewski 27', Zimnicki 29', Urbański 72', Mielnik 80+3

Bałtyk Koszalin - Pogoń Szczecin 1:2

Glama 7' - Mencnarowski 59', Freilich 80+4'

Grupa C

Faworytem starcia w Opolu była Miedź Legnica i to potwierdziła. Goście po bezbramkowej pierwszej połowie w drugiej wzięli się do pracy i dzięki trafieniom Kwartnika i Kaczmarka zapewnili sobie trzy punkty. Bohaterem FC Wrocław Academy został Norbert Kukuś, którego dwie bramki przesądziły o zwycięstwie w derbach województwa dolnośląskiego z Górnikiem Polkowice. Drugie derby zostały rozegrane pomiędzy Zagłębiem Lubin a Śląskiem Wrocław. Lubinianie prowadzili 2:1, lecz w 80. minucie Oskar Wojtczak znalazł drogę do siatki i zapewnił Śląskowi jeden punkt. W śląskim starciu faworytem był Rozwój i zdecydowanie wygrał z gliwickim Piastem, a cztery bramki to najmniejszy wymiar kary.

Odra Opole - Miedź Legnica 0:2

Kwartnik 63', Kaczmarek 77'

Górnik Polkowice - FC Wrocław Academy 1:2

Poczwardowski 48' - Kukuś 18', 40'

Zagłębie Lubin - Śląsk Wrocław 2:2

Pieńko 40', Łoboda 54' - Bartoń 47', Wojtczak 80'

Piast Gliwice - Rozwój Katowice 0:4

Flak 7', Chmarek 42', Zielonka 48', Rosół 63'

Grupa D

Nadspodziewanie łatwo trzy punkty zgarnęła krakowska Wisła, która udała się do Kielc. Korona miała słabszy dzień, gdyby nie słabsza skuteczność "Białej Gwiazdy" wynik mógł być dużo wyższy. Remisem zakończyło się starcie AP TOP 54 z Akademią Piłkarską. Pięć bramek oglądali kibice w Łęcznej, gdzie w derbach Lubelszczyzny Górnik okazał się lepszy od Motoru Lublin. Łatwo poradziła sobie Resovia, która w przeciągu czterech minut strzeliła dwie bramki i pokonała Cracovię.

Korona Kielce - Wisła Kraków 0:3

Tokarczyk 5', Chełmecki 17', Niedbała 80+1'

AP TOP 54 Biała Podlaska - Akademia Piłkarska 21 1:1

Łukasiewicz 46' - Głogowski 69'

Górnik Łęczna - Motor Lublin 3:2

Perdun 33', Tkacz 60', 61' - Wlizło 62', Gede 76'

Cracovia - Resovia 0:2

Łuczyk 12', Niedziałkowski 16'

CENTRALNA LIGA JUNIORÓW w SPORTOWY24.PL

**Wszystko o

**