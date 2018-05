Piłkarze Śląska Wrocław w Centralnej Lidze Juniorów U-17 w ostatni weekend odnieśli cenne wyjazdowe zwycięstwo nad Zagłębiem Lubin (3:1), po którym zajęli pozycję lidera. – Zagłębie w ostatnich trzech kolejkach ma na pozór łatwiejszy terminarz niż my. Czy fotel lidera utrzymamy do końca rozgrywek? Innego scenariusza nie widzę! – mówi trener WKS-u, Ryszard Pietraszewski.

CENTRALNA LIGA JUNIORÓW w SPORTOWY24.PL

Śląsk na trzy kolejki przed końcem rozgrywek ma punkt przewagi nad drugim w tabeli Zagłębiem. Wrocławianie zmierzą się jeszcze z Falubazem Zielona Góra (u siebie, 26 maja), Górnikiem Zabrze (na wyjeździe, 2 czerwca) i Ruchem Chorzów (u siebie, 9 czerwca). – Spodziewam się, że będą to bardzo trudne starcia, zważając na fakt, że Górnik i Ruch zajmują wysokie miejsca w tabeli. Ostatnie zwycięstwo nad Zagłębiem było wyjątkowo wartościowe. W przypadku ewentualnej porażki lubinianie mogliby znaleźć się poza naszym zasięgiem – twierdzi w rozmowie z nami opiekun drużyny WKS-u do lat 17, Ryszard Pietraszewski.W meczu z „Miedziowymi” na listę strzelców w barwach Śląska wpisywali się Dawid Bąk, Cyprian Poniedziałek i Jakub Telatyński. – W tym spotkaniu każdy z moich zawodników zagrał na tyle dobrze, że trudno mi kogokolwiek indywidualnie wyróżnić, choć jestem świadomy, że w drużynie mam zawodników, którzy w niemal każdym meczu prezentują wysoki poziom. Cieszy nie tylko wynik, ale również i styl, w jakim odnieśliśmy to zwycięstwo. W drugiej połowie zdominowaliśmy przeciwnika, a należy pamiętać, że Zagłębie ma w swojej kadrze wielu piłkarzy z młodzieżowych reprezentacji Polski – tłumaczy Pietraszewski.Martwić sympatyków Śląska może jednak kontuzja bramkarza Gracjana Korytkowskiego, który na rozgrzewce nabawił się urazu palca. – Gracjan bardzo mocno go wykręcił. Lekarze mówią, że przez dwa-trzy tygodnie powinien nosić szynę i czeka go blisko dwumiesięczna przerwa od treningów. Mam nadzieję, że ostatecznie ta pauza będzie trwała krócej – wyjaśnia szkoleniowiec dolnośląskiej drużyny.Wrocławianie z optymizmem mogą patrzeć w najbliższą przyszłość. W formie są m.in. strzelający gola za golem Piotr-Samiec Talar czy Cyprian Poniedziałek, który swoim dryblingiem jest w stanie z łatwością wywieść w pole niemal każdego obrońcę w lidze. Na finiszu rozgrywek piłkarze Ślaska są w o tyle komfortowej sytuacji, że jeśli dobrą dyspozycję utrzymają do końca, na wyniki innych spotkań nie będą musieli zwracać większej uwagi.