W półfinale mistrzostw Polski juniorów młodszych Śląsk Wrocław przegrał w dwumeczu z Jagiellonią Białystok i ostatecznie znalazł się w czwórce najlepszych drużyn w Polsce.

Wynik dwumeczu robi wrażenie i nikt przed rozpoczęciem tej półfinałowej rywalizacji nie zakładał aż dużej przewagi Jagiellonii. Podopieczni Wojciecha Kobeszko pewnie wygrali we Wrocławiu 3:0 i rewanż w Białymstoku wydawał się formalnością.Zespół trenera Pietraszewskiego stał przed bardzo trudnym zadaniem. Odrobić trzy bramki, grając na wyjeździe to bardzo trudna misja. Niespodzianki jednak nie było. Jagiellonia od początku spotkania rewanżowego "ustawiła" zespół z Dolnego Śląska i po pierwszej połowie był wynik 3:1. Zawodnicy Śląska w imponującym stylu wygrali grupę C Centralnej Ligi Juniorów U17. To dało im kwalifikacje do półfinału mistrzostw Polski juniorów młodszych. Tutaj musieli uznać wyższość Jagiellonii Białystok, która w dwumeczu wygrała 9:2.0:1 - Samiec-Talar (15-karny), 1:1 - Bida (26), 2:1 - Twarowski (39-karny), 3:1 - Twarowski (41), 4:1 - Matus (50), 5:1 - Struski (56), 5:2 - Głowieńkowski (70), 6:2 - Chyrchała (80-karny)Kaczorowski - Gierach, Wolanin, Gdowik, Płoszkiewicz, Matus, Struski, Frelek, Bida, Nawrocki, Twarowski.Korytkowski – Wypart, Łokietek, Boncza-Pióro, Poniedziałek, Osiecki, Stupieńko, Szpakowski, Jarzębowski, Bąk, – Samiec-Talar.