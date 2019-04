Centralna Liga Juniorów. Im strzelać kazano - juniorzy Śląska zdobyli 50 bramek w 18 meczach!

Za nami inauguracja rundy wiosennej w Centralnej Lidze Juniorów. Piłkarze Śląska Wrocław, prowadzeni przez trenera Ryszarda Pietraszewskiego, wygrali na wyjeździe z Jagiellonią Białystok aż 4:0 i plasują się na drugim miejscu w ligowym zestawieniu.

Co prawda do prowadzącej Korony tracą aż 7 pkt., ale mogą pochwalić się największą liczbą strzelonych bramek. Młodzi wrocławianie w 18 występach zdobyli 50 goli. Ten wynik musi robić wrażenie na rywalach.

- Mamy wielu piłkarzy predysponowanych do gry ofensywnej i staramy się to wykorzystywać. Z efektów jesteśmy bardzo zadowoleni, choć na początku sezonu martwiła mnie nasza gra w obronie. Owszem, już wtedy strzelaliśmy dużo, ale też dużo traciliśmy. Teraz udało nam się ustabilizować grę w defensywie i dzięki temu w ataku jesteśmy jeszcze skuteczniejsi. Dobra ofensywa musi opierać się na solidnej grze w tyłach - tłumaczy trener Pietraszewski, który nie chce nakładać na swój zespół dodatkowej presji związanej z końcowym wynikiem.

- Chcemy cały czas się rozwijać i iść do przodu. Owszem, wyniki są ważne, bo moim zdaniem najlepsze dla rozwoju młodego piłkarza jest, kiedy jego drużyna wygrywa, ale najważniejsze jest sukcesywnie wprowadzanie ich do piłki seniorskiej. Mieliśmy przykład Sebastiana Bergiera, który był gwiazdą na poziomie juniorskim, a obecnie jest wypożyczony do Wigier Suwałki, gdzie nie gra w pierwszym składzie. Kluczem jest głowa i przygotowanie mentalne. Na tym polu wciąż mamy wiele do zrobienia - twierdzi Pietraszewski.

Już teraz z zespołem występującym w LOTTO Ekstraklasie trenują napastnik Piotr Samiec-Talar oraz środkowy pomocnik Bartosz Boruń. W kolejce są następni. Dużym talentem odznaczają się m.in. Marcin Szpakowski i Aleksander Paluszek, który jest najskuteczniejszym... stoperem w Centralnej Lidze Juniorów. Obecnie ma na koncie 7 trafień.

- Aleksander dobrze odnajduje się przy stałych fragmentach gry, do których przykładamy sporą wagę. Może nie mamy najwyższej drużyny w lidze, ale przy akcjach ze stojącej piłki liczy się także timing, instynkt i dobra antycypacja. Moi chłopcy to mają, a do tego mamy też dobrych wykonawców stałych fragmentów. Tu nie ma przypadku - zaznacza trener Pietraszewski.

Młodzi piłkarze Śląska przygotowują się obecnie do sobotniego starcia z Elaną Toruń. Mecz ten zostanie rozegrany w sobotę o godz. 12 na Stadionie Oporowska we Wrocławiu. Wstęp wolny.