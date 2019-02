CBA zatrzymało cztery osoby. Dwie z nich pracowały w grupie KGHM

Pracownicy spółek z Grupy Kapitałowej KGHM przyjmowali cyklicznie od przedsiębiorców korzyści majątkowe w zamian za preferowanie ich firmy przy udzielaniu zamówień na dostawę urządzeń do kopalń. Kwoty wręczanych łapówek, uzależnione były od wartości zamówienia i wynosiły od kilku tysięcy złotych do 65 tys. zł. Natomiast wartość prowadzonych zamówień wynosiła od 30 tys. zł do 1.5 mln zł. Jeden z zatrzymanych pełnił funkcję nadsztygara, drugi był kierownikiem.

Wszystkie zatrzymane przecz agentów CBA osoby zostaną przewiezione do Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej.

Na polecenie prokuratury agenci CBA przeszukują miejsca zamieszkania oraz miejsca pracy zatrzymanych i zabezpieczają dowody przestępstw.

- Nadzór nad wszystkimi oddziałami Spółki KGHM Polska Miedź SA prowadzony jest systematycznie. Każdy proces, który budzi wątpliwości wewnętrznych służb audytu jest dogłębnie badany. Sprawdzane są wszystkie niejasności. W ramach KGHM Polska Miedź SA działają departamenty audytu, kontroli wewnętrznej, a także Pion Bezpieczeństwa i Przeciwdziałania Stratom. Jednostki w sprawach tego wymagających współpracują z prokuraturą, policją, Centralnym Biurem Antykorupcyjnym i innymi instytucjami państwowymi - informuje KGHM.