Castle Party, tłumy na zamku w Bolkowie. Święto miłośników muzyki metalowej, szczególnie tej gotyckiej Castle Party,organizowane na zamku w Bolkowie już trwa.

Na sobotę zaplanowano koncerty:

16:00 - Art Of Illusion

17:00 - Made In Poland

18:00 - Tyske Ludder

19:10 - The Coffinshakers

20:20 - Gothminister

21:45 - Faun

23:30 - Project Pitchfork

