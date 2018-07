Na gotycki festiwal przyjechały do Bolkowa tysiące fanów rytmów gotyckich, industrial i elektro z Polski i całej Europy. Bawiono się od czwartku do niedzieli w bolkowskim zamku i klubach nocnych. Fani przygotowywali się do tego wydarzenia przez cały rok. Zobaczcie ich stroje i przekonajcie się, że Castle Party to nie tylko jeden z największych festiwali muzyki w klimacie rocka gotyckiego w Europie, ale też styl życia.

