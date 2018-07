Rusza Castle Party - największy polski festiwal dla miłośników muzyki gotyckiej. Na zamku w Bolkowie, gdzie organizowany jest festiwal, wypatrujcie naszego fotoreportera. Zdjęcia z Castle Party opublikujemy już niebawem. Tymczasem sprawdźcie program koncertów.

CASTLE PARTY 2018. 12 lipca 2018

CASTLE PARTY 2018. 13 lipca 2018

CASTLE PARTY 2018. 14 lipca

CASTLE PARTY. 15 lipca

CASTLE PARTY 2018. BILETY, KARNETY

Castle Party to przede wszystkim festiwal dla miłośników muzyki metalowej, w szczególności gothic metal, ale przyjazna atmosfera sprawi, że równie dobrze poczują się tu fani trochę lżejszej muzyki, bo na Castle Party chodzi głównie o dobrą zabawę. Poniżej prezentujemy program koncertów na Castle Party.Mała scenaOtwarcie: 16:0016:35 - Psychoformalina17:30 - Aviaries18:25 - Past19:20 - Christine Plays Viola20:30 - The Last Days Of Jesus21:40 - The House of Usher23:00 - Golden Apes00:00 - CARL & YAPCO (FIELDS OF THE NEPHILIM/GOTH ROCK/COLD & NEW WAVE)03:00 - 05:00 DRAVEN (GOTHIC ROCK, SUBEIGHTEES, POST / GOTHPUNK)ZamekOtwarcie: 15:0016:00 - Leśne Licho17:00 - Vulture Industries18:00 - Grausame Töchter19:10 - Theatre Of Hate20:20 - Agonoize21:45 - Grupa Lineact22:15 - The Eden House23:50 - Apoptygma BerzerkMała scenaOtwarcie: 15:0015:35 - Above Aurora16:30 - Doomas17:25 - Rosk18:20 - Popiół19:25 - Mentor20:45 - Shining00:00 - MALICE F & GEORGE P (INDUSTRIAL, DARK / HARSH ELECTRO, GOTHIC)01:30 - Jeremiah Kane (live)02:40 - Favorit89 (live)03:40 - 05:00 - DOBERMANN (ELECTRO, INDUSTRIAL, NEW RETRO WAVE)ZamekOtwarcie: 15:0016:00 - Art Of Illusion17:00 - Made In Poland18:00 - Tyske Ludder19:10 - The Coffinshakers20:20 - Gothminister21:45 - Faun23:30 - Project PitchforkMała scenaOtwarcie: 15:0015:35 - Gnoza16:30 - By The Spirits17:25 - Nytt Land18;30 - Arrm19:40 - Licho21:00 - Mortiis----00:30 - Death In Rome (Special Midnight Show)02:00 - H12 (POST GOTHIC, SYNTHPOP, ELECTRONICA)03:00 - THURINGWETHIL (INDUSTRIAL, ELECTRO, SYNTHPOP)04:00 - 05:00 - 666V (INTUSTRIAL TECHNO, NU EBM)ZamekOtwarcie: 15:0016:00 - Traitrs17:00 - Mano Juodoji Sesuo18:00 - Escape with Romeo19:30 - Department21:05 - The Beauty of Gemina22:50 - SamaelMała scenaOtwarcie: 15:0015:35 - Citizen N.I.16:30 - Human Steel17:25 - Gunmaker18:20 - Monstergod19:25 - Cynical Existence20:30 - Seadrake21:50 - Torul23:00 - ALEX HUNTER (DARK ELECTRO, SYNTH, EBM)02:00 - 04:00 - MANIEK (80’S, NEW ROMANTIC, COLD WAVE)Karnet na Castle Party kosztuje 290 złotych, bilet jednodniowy - 180 złotych.