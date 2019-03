Była komornik oskarżona - mogła „uzbierać" ponad milion złotych

Do Sądu Okręgowego w Świdnicy przed kilkoma dniami trafił akt oskarżenia przeciwko Ewie C. byłemu komornikowi sądowemu przy Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu. Oskarżona miała w latach 2010 – 2013 przywłaszczać sobie pieniądze wpłacane do kasy kancelarii komorniczej przez dłużników lub wierzycieli. Nie wpłacała ich po prostu na konto, tylko zabierała.

– Usłyszała kilkadziesiąt zarzutów. Kwoty nie były duże, ale było ich wiele. Uzbierało się ponad milion złotych – mówi Tomasz Orepuk, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Świdnicy.

Dodaje, że sprawę wykryto podczas kontroli dokonanej przez Izbę Komorniczą.

Kobiecie grozi do 10 lat pozbawienia wolności.