Burze z gradem szaleją nad Dolnym Śląskiem. Przeczytaj szczegóły, zobacz zdjęcia

Burze, intensywne opady deszczu i... początki trąb powietrznych - to wieczorna pogoda we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku.

Z powodu gwałtownych burz z gradem oraz ulewnego deszczu pełne ręce roboty mają strażacy. Najczęściej wyjeżdżali oni do podtopionych posesji oraz powalonych drzew. Z tymi drugimi walczyli m.in. strażacy z Gniechowic, którzy usuwali powalone drzewa przy ul. Henryka Brodatego we Wrocławiu oraz w Chrzanowie w gminie Kobierzyce. W sumie strażacy we Wrocławiu i okolicach interweniowali ok. 50 razy.

W związku z burzami wiele ulic we Wrocławiu, a także miejscowości w okolicznych gminach, jest pozbawionych prądu. Więcej na ten temat TUTAJ

Aktualizacja 18.00

Fanpage Meteo Alert-Dolny Śląsk ostrzega: Obecnie niebezpieczna sytuacja ma miejsce w okolicach Dzierżoniowa, Wałbrzycha i Nowej Rudy. To tu doszło do rozwoju silnych superkomórek burzowych zdolnych do generowania nawalnych opadów deszczu, dużego gradu i bardzo silnego wiatru. W ciągu kolejnych godzin najbardziej zagrożone powiaty to: Dzierżoniowski, Kłodzki, Ząbkowicki, Strzeliński, Wałbrzyski, Świdnicki, Wrocławski, Oławski.

Aktualizacja 17.30

Gwałtowna ulewa przeszła przez gminy Kobierzyce, Żórawiona i Siechnice, i dalej w kierunku Jelcza-Laskowic. Aktualizacja 17.15

Potężna burza w okolicach Strzelina. Jak informuje fanpage Meteo Alert-Dolny Śląsk możliwe są nawet trąby powietrzne. Aktualizacja 16.15.

Ulewny deszcz pada już na południu Wrocławia, a także w okolicznych miejscowościach. Nawałnica przechodzi przez Siechnice. Aktualizacja 16.15.

Silna burza z gradem w okolicach Sobótki.

Aktualizacja 15.30.

Silna burza z gradem i nawalnym deszczem przeszła przez Jaworzynę Śląska oraz Świdnicę. Aktualizacja 10.45. Ostrzeżenie dla Wrocławia

Dziś w godz. 15:00 - 24:00 mogą wystąpić burze z opadami deszczu od 15 do 25 mm, lokalnie do 50 mm oraz porywami wiatru do 85 km/h, lokalnie do 110 km/h. Miejscami grad (punktowo duży 3-6 cm). Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska - 80 procent.

Pada u Was deszcz? A może przeszła nawałnica? Stało się coś? - informujcie nas i wysyłajcie zdjęcia na adres internet@gazeta.wroc.pl Przed nami zmiana pogody. Związana z chłodnym frontem atmosferycznym nadchodzącym znad Skandynawii. Nad naszym regionem zalega jednak masa powietrza zwrotnikowego, która zanim zostanie wyparta, może doprowadzić do gwałtownych zjawisk atmosferycznych. Synoptycy przewidują na dziś burze, które mogą przybrać gwałtowny charakter. Na razie (stan na godz. 8) oficjalnie obowiązuje ostrzeżenie I stopnia. Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 15 mm do 25 mm, oraz porywami wiatru do 85 km/h. Lokalnie opady gradu. Może ono jednak zostać w każdej chwieli zmienione, bowiem sytuacja jest dynamiczna. Jak ostrzegają Polscy Łowcy Burz, można się spodziewać bardzo silnych, a nawet ekstremalnie silnych burz w południowo-zachodniej, południowej, częściowo centralnej i wschodniej Polsce.

"Najsilniejszym burzom mogą towarzyszyć niszczycielskie porywy wiatru o prędkości w porywach dochodzącej do 120-130 km/h (punktowo niewykluczony silniejszy wiatr), a także opady gradu > 5 cm średnicy i intensywne opady deszczu do 40-50 mm" - czytamy na fanpage Polscy Łowcy Burz. GDZIE JEST BURZA 01.07.2019? OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE DLA POLSKI ONLINE

Źródło: http://burze.dzis.net