Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega dziś przed burzami z gradem. Spaść może do 30 mm deszczu, a wiatr będzie wiał z prędkością do 100 km/h.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie 2 stopnia dla województwa dolnośląskiego. Synoptycy spodziewają się burz z gradem nad Dolnym Śląskiem od godz. 14. Inne prognozy mówią, że burzowe chmury pojawią się bliżej godziny 16.- Miejscami prognozuje się burze z opadami deszczu od 15 mm do 30 mm oraz porywami wiatru do 90 km/h, lokalnie do 100 km/h. Miejscami możliwy grad. Porywy wiatru do 80 km/h mogą występować również poza burzami, przy przechodzeniu chłodnego frontu atmosferycznego późnym popołudniem i wieczorem - informuje Centrum Zarządzania Kryzysowego we Wrocławiu.Centrum Zarządzania Kryzysowego apeluje do mieszkańców o zabezpieczenie wszystkich przedmiotów ruchomych, znajdujących się na zewnątrz (balkony, ogródki, podwórka) oraz parkowanie samochodów w miejscach nie narażonych na spadające konary i dostosowanie prędkości jazdy do warunków atmosferycznych.Bezwzględnie nie szukajmy schronienia pod drzewami, słupami i liniami energetycznymi oraz lekkimi konstrukcjami, jak wiaty autobusowe i tramwajowe!