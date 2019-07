Buon giorno a Wrocław, czyli co robią włoscy policjanci w Polsce?

We Wrocławiu, ramię w ramię, działa wspólny łączony patrol, składający się z polskich i włoskich policjantów. Można go spotkać w miejscach najczęściej odwiedzanych przez turystów. Pełni on przede wszystkim rolę pomocową, dbając o bezpieczeństwo osób odwiedzających stolicę Dolnego Śląska, wśród których z roku na rok jest coraz więcej cudzoziemców. Celem wizyty jest także wymiana doświadczeń dotyczących funkcjonowania służb mundurowych w obu krajach.

- We Wrocławiu zauważalny jest stały wzrost liczby turystów, w tym także tych z Półwyspu Apenińskiego. Najchętniej odwiedzane miejsca to Rynek, Ostrów Tumski i okolice Hali Stulecia. Cieszy fakt, że w mieście słychać języki z całego świata i turyści chętnie odwiedzają stolicę Dolnego Śląska. W odpowiedzi na wciąż rosnący ruch turystyczny, od 03.07.2019 r. funkcjonuje we Wrocławiu polsko-włoski patrol interwencyjny - informuja policjanci. Zadania policjantów pełniących służbę w patrolach międzynarodowych, w odróżnieniu od tych typowych dla służby pełnionej na terenie kraju, polegają przede wszystkim na udzielaniu pomocy turystom w komunikacji z lokalną policją, asystowaniu miejscowym policjantom podczas wykonywania zadań patrolowo-interwencyjnych oraz rozwiązywaniu ewentualnych konfliktowych sytuacji. W ramach tego rodzaju służby podejmowane są działania profilaktyczne mające na celu uświadomienie turystom potencjalnych zagrożeń oraz kształtowanie bezpiecznych zachowań. Wizyta i wspólne patrole są owocem współpracy polskiej Policji z Departamentem Bezpieczeństwa Publicznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Włoskiej. Będą one realizowane między innymi w obrębie wrocławskiego Rynku, Ostrowa Tumskiego, Wyspy Słodowej oraz Lotniska. - Celem wizyty jest ponadto wymiana doświadczeń w zakresie funkcjonowania formacji mundurowych, stąd spotkania w Wydziale Prewencji i Patrolowym oraz Wydziale Techniki Kryminalistycznej wrocławskiej komendy. Już na samym początku szczególne zainteresowanie funkcjonariuszy z Włoch wzbudził funkcjonujący we Wrocławiu system RAW, wprowadzający użytkowanie kamer nasobnych i nagrywanie przeprowadzanych interwencji, a także przebieg koordynacji służby - informuje kom. Kamil Rynkiewicz z wrocławskiej policji. Źródło: KMP we Wrocławiu