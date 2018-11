Budynek farmacji przy Szewskiej jak nowy. Wiosną będzie w nim luksusowy hotel [ZDJĘCIA]

Gotowa jest już elewacja od strony ul. Szewskiej. Wciąż trwają prace na ścianie od pl. Nankiera i wewnątrz budynku, gdzie zachowane zostały m.in. układ dwóch wpisanych do rejestru zabytku sal i oryginalne sklepienia. Prace potrwają do końca stycznia, a pierwsi goście zanocują w hotelu wiosną.

W budynku znajdzie się 40 pokoi, w tym sześć o podwyższonym standardzie oraz dwa apartamenty - Prezydencki i Książęcy. Goście czterogwiazdkowego hotelu będą mogli skorzystać także z baru, restauracji i kawiarni, które znajdą się na parterze, a także centrum fitness i SPA.

Historia budynku na rogu ul. Szewskiej i pl. Nankiera rozpoczęła się w XIV wieku. Powstał on jako dom biskupa i opatów cysterskich. Do 1532 r. był siedzibą książąt opolskich. W XIX w. działało w nim żeńskie gimnazjum im. cesarzowej Wiktorii, a po zdobyciu miasta przez Armię Radziecką, przy pl. Nankiera urzędowała komendantura miasta. Studenci farmacji Uniwersytetu Wrocławskiego wprowadzili się do niego w 1957 r. W 2012 r. budynek opustoszał i zaczął niszczeć. W 2016 r. gmach za 4 mln zł kupiła firma Hasco-Lek.

Generalny remont budynku pochłonął 32 mln złotych.