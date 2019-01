Budowa hali namiotowej i jej koszt

Hale namiotowe są coraz częściej alternatywą dla budynków murowanych różnego rodzaju. Wrocław i okolice pełne są takich konstrukcji. Estetycznie wyglądają, a co najważniejsze, równie dobrze spełniają swoją rolę. Kiedy zatem lepiej wybrać hale namiotowe zamiast tradycyjnych konstrukcji budowlanych? Odpowiedzi na to pytanie postaramy się udzielić w tym artykule.

Hale namiotowe - kiedy się sprawdzą?

Tego rodzaju konstrukcje mają szerokie spektrum zastosowań. Sprawdzą się zarówno jako obiekty do użytkowania przez szkoły w trakcie lekcji wychowania fizycznego, jak również w klubach sportowych - na przykład tenisowych czy piłkarskich. Inny przykład do pola do gry w squasha. Ale to nie wszystko. Pod takimi namiotami bardzo często znaleźć można również lodowiska czy nawet ujeżdżalnie dla koni.

Branża sportowo-rekreacyjna to jednak tylko jedna z dziedzin w której sprawdzą się hale namiotowe. Na budowę takich rozwiązań bardzo często decydują się firmy, które poszukują dodatkowej przestrzeni do przechowywania swoich produktów. Dzięki sporej swobodzie w dziedzinie wysokości konstrukcji, hale sprawdzą się również jako magazyny wysokiego składowania.

Budowa hali namiotowej - co jest ważne?

Firm, które oferują kompleksową budowę hal namiotowych jest na rynku sporo. W samym Wrocławiu znajdziemy ich co najmniej trzy. Warto jednak ostrożnie wybierać wykonawcę takiej inwestycji. Oszczędzanie na siłę może sprawić, że projekt będzie wykonany niestarannie, a poza tym może nie spełniać oczekiwań w wielu aspektach.

Jakie elementy są ważne w przypadku budowy hali namiotowej? Pierwsza kwestia to powłoka membranowa. Pamiętajmy, że to ta część jest najbardziej narażona na uszkodzenia, będąc nieustannie wystawioną na działanie warunków atmosferycznych czy też promieni słonecznych, stąd tak ważny jest dobór materiału odpornego na te elementy.

Jeżeli chodzi o samą konstrukcję membrany, to powinna być ona wykonana w systemie podwójnej powłoki. Dobre membrany wykonane są z PCV, które jest nie tylko wytrzymałe na kaprysy pogodowe, ale również utrzymuje temperaturę wewnątrz konstrukcji.

Między obiema warstwami zazwyczaj znajduje się swoista poduszka powietrzna. Zapewni to jeszcze lepszą izolację temperaturową. W lecie chroni wnętrze takiej konstrukcji przed nadmiernym nagrzewaniem się - powłoka zatrzymuje ciepło na zewnątrz. Z kolei w zimie zatrzymuje ciepło i chroni środek hali namiotowej przed przemarznięciem.

Rolą poduszki powietrznej jest również zapewnienie całej konstrukcji odpowiedniej stabilności. Pozwoli na napięcie struktury hali, dzięki czemu sam materiał nie łopocze na wietrze. Zlecając budowę hali warto upewnić się czy powłoka membranowa posiada odporność na działanie mikroorganizmów. Pamiętajmy, że takie elementy jak glony czy bakterie w krótkim czasie mogą zniszczyć estetyczne pokrycie hali.

Wysokiej jakości powłoki membranowe w halach namiotowych posiadają także specjalny system ochrony przed wilgocią. Nosi on nazwę low-wick. Na czym polega jego działanie? Usuwa on puste przestrzenie powietrzne w membranie. Dzięki temu, sam materiał nie tylko nie chłonie wilgoci, ale także jest bardziej odporny na korozję czy starzenie. O czym jeszcze warto pamiętać? Oto lista cech, jakie powinna mieć dobrze wykonana powłoka membranowa hali namiotowej:

* Trudnozapalność (potwierdzona atestami)

* Pokrycie lakierem akrylowym (lepsza trwałość powłoki)

* Posiadanie atestów bezpieczeństwa (wykonawca powinien przedstawić takie dokumenty)

Czy hale namiotowe mają ogrzewanie?

Pytanie jest całkiem zasadne. Ostatecznie, w tradycyjnych budynkach do pewnego stopnia temperaturę “trzymają” mury. W tym wypadku, ogrzewanie oparte jest na piecach o odpowiednio dobranej mocy. Wykonawcy często stosują też nagrzewnice na olej opałowy.

Jaki jest koszt budowy hali namiotowej?

Na to pytanie nie da się jednoznacznie odpowiedzieć. Hale namiotowe są konstrukcjami budowanymi na indywidualne zamówienie. Koszt realizacji takiej inwestycji zależy zarówno od lokalizacji (warunków w miejscu, gdzie ma się znaleźć), jak również przewidywanych wymiarów. Znaczenie ma także rodzaj nawierzchni, jaka ma zostać użyta wewnątrz takiej hali namiotowej. Na cenę wpływa również rodzaj poszycia stosowanego przez wykonawcę.

Czy budowa hali namiotowej jest opłacalna?

To zależy. Koszty są na pewno znacznie niższe niż w przypadku budynku murowanego. Co więcej, hale namiotowe buduje się znacznie szybciej niż konstrukcje murowane. Jak można przeczytać na stronie internetowej jednego z wrocławskich wykonawców hal namiotowych - firmy Sport Halls - przeciętnie realizacja trwa od 2 (hale tenisowe) do 5 miesięcy (konstrukcje przy szkołach).Budowa hali namiotowej jest też znacznie mniej wymagająca finansowo. A konstrukcja umożliwia szybką rozbudowę, w razie gdyby pojawiła się taka potrzeba.

Czy hala namiotowa wymaga pozwolenia na budowę?

Konstrukcja, która w danym miejscu znajdzie się tymczasowo (tj nie dłużej niż 180 dni), nie wymaga pozwolenia na budowę. Jeżeli budynek ma stać w danym miejscu dłużej, to potrzebne będzie uzyskanie stosownych pozwoleń. Wniosek o taką decyzję kierujemy do starostwa. Czas wydania takich dokumentów to 30-90 dni.

Tekst powstał we wspłółpracy z Firmą SPORT HALLS: http://sporthalls.pl/