Bryan Adams: polscy fani szykują niespodzianki

W ostatniej dekadzie Bryan rozpieszcza fanów znad Wisły. Przyjeżdża do nas niemal co rok, a na dodatek z każdym kolejnym koncertem udowadnia, że czas w ogóle się go nie ima. Nie wiadomo, czy to zasługa genów, diety wegańskiej, czy odmładzającej siły rock and rolla, faktem jest, że energii, scenicznego luzu i charyzmy mogliby mu pozazdrościć artyści młodsi o dwa pokolenia.

Nic dziwnego, że polscy fani czekają z utęsknieniem na koncerty Kanadyjczyka, przygotowując za każdym razem jakąś niespodziankę, która ma pozostać na dłużej w pamięci Adamsa. W 2011 r. Rybnik powitał go balonikami w barwach tamtejszego klubu żużlowego, a na scenie co i rusz lądowały pluszowe maskotki – prezenty dla córeczki Bryana, która przyszła na świat niedługo wcześniej.

Rok później w Poznaniu fani pod sceną rozpostarli biało-czerwoną flagę z napisem „Polish Kids Wanna Rock”, nawiązującym do tytułu jednego z kawałków artysty. Ale znacznie większe wrażenie musiała zrobić na Adamsie flaga, która ukazała się jego oczom podczas wykonywania mega hitu „Heaven” w gdańskiej ERGO Arenie w 2015 r. Składała się z tysięcy wyciętych z kartonu serc – białych, trzymanych przez publiczność na trybunach i czerwonych, dzierżonych przez fanów stojących na płycie Hali. Wokalista był tak zauroczony, że aż przerwał piosenkę, by zrobić pamiątkowe zdjęcie.

Częstymi motywami, inspirującymi polskich fanów do wymyślania kolejnych niespodzianek, są okładki lub tytuły płyt Adamsa. W 2016 r. podczas koncertu w Łodzi były to uniesione w górę czerwone strzałki, nawiązujące do promowanego wówczas albumu „Get Up”. Dwa lata później na warszawskim Torwarze znów pojawił się las serduszek – tym razem w pomarańczowym kolorze znanym z okładki przebojowej składanki „Ultimate”.

Nowa płyta „Shine a Light” daje duże pole do popisu kreatywnym fanom. Co tym razem wymyślą? Zdecydowanym faworytem w jednej z internetowych ankiet są tzw. glowsticks (pałeczki świecące światłem chemicznym). Nie bez szans są też odblaskowe opaski i czerwone nakładki na latarki – taki odcień ma profil Adamsa na okładce najnowszego albumu. Co ostatecznie ukaże się oczom kanadyjskiego rockmana w ERGO Arenie i Hali Orbita? Przekonamy się już za niecałe trzy tygodnie!

Bilety na nadchodzące koncerty Bryana Adamsa w Polsce można kupować za pośrednictwem serwisu eventim.pl oraz w punkach stacjonarnych, których lista znajduje się na stronie bileterii.