Bryan Adams jakiego nie znamy! Czego jeszcze nie wiemy o artyście?

Uroczy i charyzmatyczny to chyba najlepsze określenia Kanadyjczyka. Artysta ma na koncie ponad 65 milionów(!) sprzedanych płyt, nagrodę Grammy, trzy nominacje do Oscara, pięć nominacji do Złotych Globów, niekończącą się listę przebojów i ogromną liczbę fanów.

Po pierwsze: urok osobisty

Wokalista działa na kobiety jak nikt inny. Wystarczy wspomnieć, że w 2004 r. był przyczyną rozwodu pewnej pary. Mąż nie był w stanie pogodzić się z tym, że najbardziej na świecie jego żona uwielbia Bryana Adamsa. Nie bez przyczyny mówi się o zjawisku “bryanozy”, czyli nieuleczalnej miłość do artysty i jego twórczości.

Po drugie: muzyka to nie wszystko

Kanadyjczyk jest nie tylko świetnym piosenkarzem, ale też fotografem. W wywiadach często powtarza, że nie jest zbyt atrakcyjny, więc najlepiej czuje się po drugiej stronie obiektywu. Bryan jest perfekcjonistą i angażuje się w każdy projekt na 200%. To jeden z powodów, dla którego zaproszono go do zrobienia pamiątkowego zdjęcia Elżbiety II i księcia Filipa, a jego prace pojawiały się na okładkach takich magazynów jak Esquire, Harper’s Bazaar czy Vogue.

Po trzecie i najważniejsze: niesamowity głos

Bryan zaliczył również kilka epizodów aktorskich. Wraz z modelką Evą Herzigovą wystąpił w krótkometrażowym filmie “Twisted Tango”, prezentowanym na Festiwalu Filmowym w Locarno. Szkoda, że nie wypowiedział w nim ani jednej kwestii, bo to właśnie jego lekko zachrypnięty głos jest jego znakiem rozpoznawczym, i to głównie dzięki niemu kochają go miliony fanów na całym świecie.

Już 21 czerwca na gdańskiej Ergo Arenie i 22 czerwca na Pergoli we Wrocławiu, po raz kolejny będziemy mogli usłyszeć artystę na żywo. O występach przed polską publicznością mówi, że są magiczne i niepowtarzalne. Sam powiedział kiedyś: „oficjalnie byłem w Polsce dwa razy – na koncertach. Podkreślam: oficjalnie”.

