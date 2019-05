Bryan Adams – artysta kompletny

Z okazji dwóch koncertów, które Bryan Adams zagra w bieżącym roku w Polsce (21 czerwca, Ergo Arena, Gdańsk/Sopot i 22 czerwca, Hala Orbita, Wrocław) przybliżamy sylwetkę tej wyjątkowej osobistości, do której z całą pewnością pasuje wyrażenie “człowiek renesansu”. Niewielu artystom udaje się bowiem osiągnąć bardzo wysoki poziom w dwóch dziedzinach sztuki. Ogromny sukces muzyczny, którym bezsprzecznie jest sprzedanie kilkudziesięciu milionów albumów na całym świecie, nie przeszkodził Adamsowi w staniu się światowej klasy fotografem, który publikuje w najważniejszych magazynach i któremu chętnie pozują najwięksi celebryci. A jeśli i tego byłoby mało, to doskonale te wizerunki spaja jego trzecia twarz – aktywisty, który swoją postawą walczy o należyty szacunek dla środowiska naturalnego i prowadzi działalność charytatywną. Jak w takim razie udało mu się to wszystko pogodzić i zbudować wizerunek jednego z najistotniejszych artystów współczesnej popkultury?

WIELKI MUZYCZNY SUKCES

To w jego przypadku oczywiste, ale podkreślmy to – wszystko zaczęło się od muzyki. Pierwszą gitarę kupił w wieku 11 lat. I od początku wiedział co chce z tym fantem zrobić. Już jako nastolatek zaczął być częścią sceny muzycznej w Vancouver i dzięki uporowi, równą dekadę po zakupie pierwszego instrumentu, na świat przyszedł fonograficzny debiut. Odniósł umiarkowany sukces, ale to nie ostudziło zapału młodego twórcy. Druga płyta to już złoto w Kanadzie, trzecia - platynaw USA, no i wreszcie album (wydany w dzień 25 urodzin piosenkarza), który zrobił z Bryana światową gwiazdę - “Reckless”. Diamentowa płyta w Kanadzie, pięciokrotna platyna w USA, 12 milionów kopii sprzedanych na całym świecie i wielkie utwory, które weszły do kanonu muzyki popularnej - “Summer of 69”, “Heaven”, “Run to You”. A to i tak część jego kultowego dorobku, bo kto nie zna późniejszych hitów Adamsa, takich jak “(Everything I do) I do it for you” (ten “klasyk” został notabene skomponowany przez artystę w mniej niż godzinę!), czy “Have You Ever Really Loved A Woman?”.

FOTOGRAFICZNY TALENT

Dopiero później przyszła fotografia. Najpierw zupełnie amatorskie zdjęcia podczas tras koncertowych. Później portretowanie światowych sław, fotografia mody i publikacje w najważniejszych magazynach, takich jak amerykański “Harper’s Bazaar”, czy brytyjski “Esquire”. W 2006 roku ukazała się pierwsza książka z fotografiami Adamsa, “American Women”. Zawierała zdjęcia wpływowych amerykańskich kobiet, ubranych w kreacje Calvina Kleina. Był to hołd dla kobiecej siły, piękna i osobowości. Sześć lat później ukazał się “Exposed”. Zebrano w nim najważniejsze fotografie celebrytów i artystów – na stronach albumu można zobaczyć m.in. szalejącego Micka Jaggera, zamyśloną Amy Winehouse, czy uśmiechniętą Królową Elżbietę II. Kolejna książka z fotografiami Kanadyjczyka to już nie tylko wyraz jego artystycznego kunsztu, ale też manifestacja poglądów i społeczny komentarz. “Wounded” to zbiór portretów brytyjskich weteranów wojny w Iraku i Afganistanie, którzy doznali poważnych kontuzji. Każde zdjęcie było opatrzone poruszającym wywiadem. To wyraz uznania dla wielkiego poświęcenia i odwagi, ale jednocześnie krytyka przemocy i działań wojennych.

AKTYWIZM I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Nie mniej ważne niż twórczość artystyczna jest działalność charytatywna i aktywizm Kanadyjczyka. “The Bryan Adams Foundation”, którą piosenkarz założył w 2006 roku, zajmuje się rozwijaniem możliwości edukacyjnych dla dzieci i młodzieży na całym świecie. Artysta ma też na koncie występy na wielu koncertach charytatywnych, m.in. “Live Aid” i “A Conspiracy of Hope”. Aktywnie włącza się też w walkę o ochronę praw zwierząt, współpracuje z PETA i jest weganinem.

POLSKIE KONCERTY

Mimo tak wielkiego dorobku, to co jeszcze charakteryzuje Bryana Adamsa, to ciągły rozwój – w marcu tego roku ukazała się jego czternasta płyta - “Shine a Light”, jeszcze w tym miesiącu artysta wypuszcza nową książkę ze swoimi fotografiami, a przede wszystkim – Kanadyjczyk niedawno wyruszył w trasę koncertową podczas, której odwiedzi nasz kraj i zagra w nim dwa, wyjątkowe koncerty - 21 czerwca, Ergo Arena, Gdańsk/Sopot i dzień później, Wrocław, Hala Orbita. Bilety na te wydarzenia cały czas są dostępne na eventim.pl i nie wypada przegapić okazji zobaczenia tego człowieka-orkiestry na żywo. Z jego talentem, z całą pewnością będzie to show, które zostanie w pamięci na lata - tak jak wyjątkowe fotografie Adamsa.