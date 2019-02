Brutalnie zgwałcił, a potem zamordował swoją dziewczynę. Oprawca usłyszał wyrok dożywocia

Wczoraj Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze wydał wyrok w sprawie brutalnego zabójstwa 24-letniej Kamili. Młoda kobieta została w nocy z 2 na 3 2018 zamordowana przez swojego partnera Artura K. Sąd skazał go na karę dożywotniego pozbawienia wolności. Oskarżyciel wnioskował o to by Artur K. mógł ubiegać się o warunkowe zwolnienie dopiero po 35 latach, jednak sąd nie przychylił się do tego wniosku. Wyrok nie jest prawomocny.

arch. polskapresse/zdjęcie ilustracyjne