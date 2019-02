Brutalne zabójstwo! Mężczyzna zabił kobietę i 3,5 letnie dziecko [ZDJĘCIA]

Na miejscu pracuje policja oraz prokuratura. Zabezpieczono nie tylko mieszkanie, w którym doszło do zabójstwa ale również klatkę schodową.

- Potwierdzam, że zginęły dwie osoby. Sprawca w trakcie zatrzymania stawiał opór i zaatakował jednego z policjantów. Została użyta broń służbowa. Sprawca trafił do szpitala - mówi asp.szt. Anna Kublik-Rościszewska, oficer prasowy KPP w Bolesławcu.

Według informacji jakie docierają do nas od świadków zdarzenia wynika, że w mieszkaniu, w którym doszło do zabójstwa już wcześniej dochodziło do kłótni. Oprawca ciało 3,5 letniego dziecka wyrzucił przez balkon.

