Brave Festival to jedyny w Polsce przegląd kultur, tradycji i rytów z całego świata, które są na granicy wyginięcia. Festiwal niezmiennie nosi znaczący podtytuł „Przeciw Wypędzeniom z Kultury”. Narodził się w 2005 roku, a dziś jest jednym z najważniejszych emblematów kultury Wrocławia. Brave Festival to impreza odważnych gości ze świata, dbających o swoje rodzime kultury i otwartych na nie mieszkańców Wrocławia i Polski.

Dlaczego Polski? Bo nie tylko we Wrocławiu polskie rodziny goszczą wyjątkowo ważnych przybyszów ze świata: dzieci i młodzież, przybywających do nas na Brave Kids. Festiwal potrwa od 13 do 22 lipca . Brave Kids, organizowane przez Stowarzyszenie Kultury Teatralnej Teatr Pieśń Kozła, to okazja do radosnego spotkania dzieci z różnych kultur. – Najważniejsi są ludzie, miejsca, z których pochodzą, co ci ludzie próbują powiedzieć, kim są – mówił nam kilka lat temu Grzegorz Bral, dyrektor Teatru Pieśń Kozła, prowadzący Brave Kids. – Te dzieci będą nie tylko wykształcone, ale mam nadzieję, że zatrzymają w sobie naturalne współczucie – mówił.22 maja rozpoczęła się sprzedaż biletów na tegoroczną edycję Brave Kids. Grupa dzieci i młodzieży z 3 kontynentów będzie wspólnie tworzyć jedyny w swoim rodzaju, pełen artystycznych wrażeń spektakl, który zostanie zaprezentowany podczas finału, 8 lipca we Wrocławiu. To wydarzenie bezprecedensowe na skalę światową.W tym roku uczestnicy Brave Kids spotkają w 9 miastach w Polce i 6 za granicą: na Słowacji, Ukrainie, Węgrzech, w Gruzji i Rumunii. Wydarzenie rozszerza też swoją formułę poprzez Brave Kids Reunion, czyli specjalny program, w ramach którego wystąpią wybrani uczestnicy poprzednich edycji.Kulminacją artystycznej współpracy gości Brave Kids stanie się rozśpiewany i roztańczony, wielokulturowy spektakl, który odbędzie się 8 lipca we wrocławskiej Hali Ludowej. Bilety na to widowisko, prezentujące umiejętności ponad 150 młodych artystów, kosztują odpowiednio w przedsprzedaży od 25 zł, w dniu koncertu od 50 zł. Można je kupić na portalu Eventim i w jego punktach dystrybucji. Każdy, kupując bilet na Wielki Finałowy Spektakl, przyczynia się do spełnienia marzeń dzieci z najbiedniejszych części świata. Całkowity przychód ze sprzedaży biletów przeznaczamy zostanie bowiem na pokrycie kosztów podróży dzieci pochodzących z domów dziecka czy szkół w Nepalu, Gruzji, Indii i Kenii, jak Purnima.Purnima jest jedną z uczestniczek tegorocznego Brave Kids. Pochodząca z Indii, reprezentuje Międzynarodowy Ruch Dzieci i ich Przyjaciół Nanhi Dunya, organizację, która zapewnia bezpłatną edukację dla dzieci z ubogich rodzin oraz dzieci niepełnosprawnych. Ma czternaście lat i jest najmłodsza spośród czworga rodzeństwa. Ojciec dziewczynki jest kierowcą taksówki kursującej w rejonie himalajskiego Garhwalu, a matka zajmuje się domem. Pasją nastolatki są murale – sztuka artystycznego zdobienia ścian. Purnima lubi także taniec freestyle, a w przyszłości chciałaby zostać projektantką mody. Wspólnie z piątką rówieśników zaprezentuje hinduskie mantry oraz ludowe pieśni i tańce. Ważnym elementem występu zespołu Nanhi Dunya będą oryginalne kostiumy, ozdoby oraz wykorzystanie tradycyjnych instrumentów. Podczas warsztatów Brave Kids goście z Indii będą uczyć wszystkich chętnych dwóch piosenek, przygotowanych specjalnie na tę okazję, oraz prostych wyrażeń w różnych odmianach ojczystego języka. Dla Purnimy, podobnie jak i dla wielu innych uczestników, przyjazd na Brave Kids to być może jedyna okazja do zagranicznej podróży.Od 16 czerwca do 8 lipca uczestnicy Brave Kids i Brave Kids Reunion będą przełamywać społeczne i kulturowe podziały, integrując się poprzez artystyczne działania.Nie tylko goście z zagranicy będą przeżywać emocje związane z wizytą w Polsce i występami na scenie. To ważny czas również dla 87 rodzin, które do 1 lipca będą gościć małych artystów. Z jednej strony pełnią one rolę gospodarzy i przewodników po naszej kulturze, a z drugiej – mają szansę poznać odważne dzieciaki z różnych części świata. Od początku lipca w Obornikach Śląskich koło Wrocławia odbywać się będą przygotowania do najważniejszego momentu projektu – spektaklu finałowego. Będzie to artystyczne spotkanie wieńczące trzytygodniową przygodę, a dla niektórych dzieci także – podróż życia. 8 lipca, w jednym miejscu – wrocławskiej Hali Stulecia, będzie można wspólnie cieszyć się muzyką oraz tańcem i doświadczyć porozumienia ponad wszelkimi różnicami.