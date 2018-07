ILL-Abilities, międzynarodowa grupa niepełnosprawnych tancerzy breakdance, dała popis akrobacji na najwyższym poziomie. Wystąpili w Centrum Technologii Audiowizualnych aż dwa razy.

Brave Festival: dziś w programie

Poszłam na ich wydarzenie artystyczne w niedzielne popołudnie. Zastałam pełną salę Centrum Technologii Audiowizualnych i perfekcyjne widowisko. Pełne radości. ILL-Abilities to najbardziej nietypowa na świecie grupa b-boyów, czyli tancerzy wykonujących na poły akrobatyczny breakdance – taniec, który narodził się w latach 70. w nowojorskim Bronksie wśród tamtejszych raperów, a potem podbił świat. Grupę założył Luka „Lazylegz” Patuelli z Kanady, dołączyli do niego niepełnosprawni pasjonaci breakdance'u ze Stanów Zjednoczonych, z Chile, Brazylii, Holandii i Korei Południowej. Jest ich ósemka, wszyscy niepełnosprawni w poważnym stopniu. Podziwiałam ludzi, którzy ze swojej niepełnosprawności uczynili wartościowe artystyczne działania. Nawet zdrowym ludziom nie jest łatwo tańczyć breakdance, a co dopiero chorym. Zaprosili do wspólnego tańca odważnych widzów. Podziwiałam Patuellego, bo nie tylko przezwyciężył swoją niemoc, ale też zaopiekował się osobami, które chciały z nim zatańczyć. To widowisko było po prostu fajne.Nie ma już miejsc na występ Lukasa Avendaño, meksykańskiego performera. Są na Albino Revolution Cultural Troupe z Tanzanii. Albinosi w Afryce są zagrożeni, bo ciało Albinosa jest uznawane za fetysz i osoby chore na bielactwo są na co dzień zagrożone. Każdego roku cierpiący na bielactwo są okaleczani lub zabijani. Zobaczmy ich występ na Scenie na Świebodzkim, początek o godz. 20.30, bilety po 40 zł. Lukas Avendaño spotka się z publicznością (Tu i Teraz, pl. Orląt Lwowskich) i wstęp na to spotkanie jest bezpłatny. W DCF-ie (ul. Piłsudskiego 64a) trwa przegląd filmowy Forbidden Cinema. W programie m.in.: o godz. 18 "Kids in Danger: złota klatka" (reż. Diego Quemada-Díez) – wzruszający obraz podróży kilkorga dzieci z Gwatemali, które w poszukiwaniu przygody i lepszego życia wybierają się na północ – do Stanów. Na pokazy filmowe można dostać bilety.