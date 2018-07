Dobiega końca 13. edycja Brave Festival. W sekcji Forbidden Cinema publiczność wybrała najlepszy film.

Brave Festial na finiszu

Za najlepszy film w konkursie filmowym jury złożone z publiczności uznało "Teheran tabu", zrealizowany w technice zwanej rotoskopią, pozwalającą przerysować sylwetki aktorów, którzy już zagrali swoje role, na animację. "Teheran tabu" to opowieść o o kilkorgu mieszkańcach Teheranu. Jest wśród nich grający na podziemnych imprezach muzyk Babak, który właśnie wpadł w kłopoty po przygodnym seksie z Donyą. Matka kilkulatka Pari stara się o rozwód. Prostytutką opiekuje się korzystający z jej usług sędzia, a sąsiaduje z nią młode małżeństwo spodziewające się dziecka. W końcu, najważniejszym bohaterem jest sam Teheran – z jednej strony wielkomiejski i rozrywkowy, z drugiej, ze względu na wymogi religijnego reżimu, przeżarty hipokryzją, powodującą, że każdy prowadzi tu podwójne życie. I właśnie to, co ukryte – taniec i seks, aborcja i używki – jest tematem tego wstrząsającego filmu.Film wyreżyserował Ali Soozandeh, irański twórca, po emigracji mieszkający w Niemczech, który od 1995 roku nie może odwiedzić ojczyzny. Podczas sobotniej gali otrzymał 2,5 tysiąca euro, ufundowane przez Stowarzyszenie Teatr Pieśń Kozła, organizatora festiwalu. – Nie mogliśmy kręcić filmu w Teheranie, z powodu cenzury – opowiadał Ali Soozandeh. – Chcieliśmy dać filmowi szczyptę rzeczywistości, a technika rotoskopowa doskonale się sprawdziła. Film nie jest dokumentem, opowiedziane wydarzenia to fikcja. Uważamy, że nasz film nie pokazuje całego społeczeństwa Iranu i Teheranu, bardzo różnorodnego miasta. Jednym z głównych bohaterów jest chłopiec, który nie może mówić. W filmie spina historie różnych postaci. I jest symbolem młodego pokolenia: widzi, ale nie ma prawa głosu – opowiadał, dziękując za nagrodę.Na drugim miejscu znalazł się film "Teczki Sary i Salima". Film wyreżyserował Muayad Alayan – palestyński reżyser i operator, przez pryzmat historii romansu zamożnej Żydówki i ubogiego Araba pokazując grozę życia we współczesnym Izraelu. Na trzecim miejscu publiczność umieściła "Teatr wojny" – filmowy esej, w którym artystka wizualna Lola Arias próbuje opowiedzieć o traumie wojny, stoczonej w 1982 roku przez Wielką Brytanię i Argentynę. Nazywa się ją wojną o Falklandy lub o Malwiny, w zależności od tego, czy przed kamerą zasiadają rozmówcy angielsko- czy hiszpańskojęzyczni.Drugie i trzecie miejsce to honorowe uznanie wartości filmów, twórcy tych filmów nie dostali nagród finansowych. Przegląd Brave Forbidden Cinema już się skończył.Dziś ( 22 lipca ) ostatnie wydarzenia festiwalu. O godzinie 16 na Podwórku Teatru Muzycznego Capitol (Wrocław, ul. Piłsudskiego 67) Ewa Skibińska "Miasto cierni" Bena Rawlence'a. Największy obóz dla uchodźców powstał na początku lat 90. w Kenii dla – jak wówczas szacowano – ok. 90 tysięcy somalijskich uchodźców. Miał funkcjonować tymczasowo. Po ponad ćwierćwieczu jest jedyną w swoim rodzaju metropolią. Dadaab to obecnie ponad 300-tysięczny (w szczytowym momencie ponad półmilionowy), największy obóz dla uchodźców na świecie. I zarazem czwarte co do wielkości miasto w Kenii. Miasto cierni to historia dziewięciorga mieszkańców ekstremalnego miejsca, w którego istnienie trudno uwierzyć.Ben Rawlence przez wiele lat pracował w Human Rights Watch.Gościem spotkania będzie Sergiusz Kowalski – socjolog, publicysta, tłumacz, matematyk. W latach 70. aktywny działacz Komitetu Obrony Robotników. Autor m.in. Krytyki solidarnościowego rozumu oraz Zamiast procesu: raport o mowie nienawiści (z Magdaleną Tulli). Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce.O godzinie 17 na Podwórku Capitolu z publicznością spotkają się młodzi muzycy Ghetto Classics, amatorskiej orkiestry symfonicznej założonej przez Elizabeth Njoroge oraz JIMEK (Radzimir Dębski). Razem, wspólnie z filharmonikami NFM, zagrają koncert o godzinie 21 w Teatrze Muzycznym Capitol.O godzinie 18.30 w Imparcie (ul. Mazowiecka 17) spektakl "Nadzieja Afryki" pokaże Mashirika z Kigali. Opowiedzą o ludobójstwie w Rwandzie i nadziei na przyszłość pełną pokoju. Warto ich zobaczyć, są bardzo dobrzy.