W piątek, 13 lipca, rusza Brave Festival - najbardziej odważny festiwal we Wrocławiu, a także festiwal, dzięki któremu mamy szansę poznać inne kultury. W tym roku do stolicy Dolnego Śląska zawitają m.in. Albinosi. Sprawdź program tegorocznej edycji Brave Festival.

BRAVE FESTIVAL 2018

Trzecia płeć z Meksyku, sugestywna muzyka oraz spektakle z Afryki i Ameryki Południowej, mistrzowie akrobacji breakdance, dwie taneczne konfrontacje - to wszystko czeka nas podczas tegorocznej edycji Brave Festival.Motyw przewodni to Widzialni/Niewidzialni. Zobaczymy łącznie 13 artystów lub grup, pochodzących z pięciu kontynentów.- Artyści Brave to wojownicy, za pomocą sztuki walczący z uprzedzeniami i stereotypami. Mają ciekawy i różnorodny arsenał środków ekspresji. Zawsze zaskakuje mnie też to, ile mają w sobie optymizmu, wewnętrznej siły i energii – mówi Grzegorz Bral, pomysłodawca i dyrektor Brave Festival.Festiwalowi towarzyszy 12. Przegląd Filmowy Brave: Forbidden Cinema, który obędzie się w dniach 14-21 lipca.Festiwal otworzy niezwykłe wydarzenie muzyczne w Operze Wrocławskiej (13 lipca, godz. 19.00). Blisko 25 wirtuozów skrzypiec, kontrabasów, wiolonczeli i altówek – dawniej filharmoników w Aleppo i Damaszku, dziś uchodźców występujących jako SEPO (Syrian Expat Philharmonic Orchestra) – wykona koncert smyczkowy razem z muzykami Orkiestry Leopoldinum NFM we Wrocławiu. W sobotę i niedzielę zobaczymy widowiskowy spektakl ILL-Abilities w Centrum Technologii Audiowizualnych (14 lipca, godz. 17.30; 15 lipca, godz. 18.30). To międzynarodowa grupa mistrzów breakdance. Niezwykłe jest to, że wszyscy są niepełnosprawni, ale ich możliwości akrobatyczne i kunszt taneczny imponują.Na Scenie na Świebodzkim zobaczymy dwa występy włosko-szwajcarskiego tancerza Alessandro Schiattarellego, cierpiącego na chorobę, która objawia się stopniowym osłabianiem mięśni rąk. W sobotę „Altrove”, po którym zaplanowano spotkanie z artystą (14 lipca, godz. 19.00), w niedzielę „Powiedz, gdzie to jest” (15 lipca, godz. 17.30). Weekend otwarcia zakończy performance „Requiem dla Alcaraván” Lukasa Avendano na Scenie na Świebodzkim (15 lipca, godz. 21.00), przedstawiający tajemniczą trzecią płeć – kobiecych mężczyzn z kultury Indian Zapoteków. Spektakl łączy meksykańskie tradycje rodem ze stanu Oaxaca – barwne stroje kobiet, rytualne tańce i obrzędy, ze sztukami audiowizualnymi i interakcjami z publicznością.Ciekawie zapowiada się koncert Menesa la Plume, znakomitego muzyka i uciekiniera politycznego z Konga, który mieszka dziś w obozie dla uchodźców w Malawi. Artyści Albino Revolution Cultural Troupe zagrają na tanzańskich bębnach kinganga, djembe oraz ngoma, zaśpiewają o albinosach i Afryce subsaharyjskiej. Z kolei spektakl „Nadzieja Afryki” w wykonaniu grupy Mashirika powstał na podstawie relacji świadków ludobójstwa w Rwandzie. Muzyczną opowieść z Kolumbii przywożą „Los Paveros por la tierra”, walczący o swoją ziemię z bezdusznymi koncernami. Będą też dwie taneczne konfrontacje, każda w innym klimacie. ILL-Abilities zmierzą się z wrocławskimi b-boyami w „breakdance battle”. Natomiast Melanie Lomoff, francuska tancerka i choreografka tańca nowoczesnego, oraz Rama Vaidyanathan, mistrzyni klasycznego tańca hinduskiego bharatanatyam, przygotowały wspólną improwizację, spotkanie artystycznych światów.Na plenerowym koncercie i barwnej paradzie w Parku Staromiejskim (18 lipca) zobaczymy Ghetto Classics, młodą orkiestrę symfoniczną ze slumsów Nairobi, we wspólnym, energetycznym występie z grupą brazylijskich śpiewaczek Meninas de Sinhá. Ghetto Classics usłyszmy raz jeszcze w finałowym koncercie Brave Festival 2018. Razem z kenijskimi muzykami wystąpi Radzimir Dębski (JIMEK) oraz polscy instrumentaliści. Wspólnie wykonają m.in. utwór polskiego kompozytora „Historia Hip Hopu”.Bilety na wydarzenia Brave Festival 2018 są dostępne w punktach sprzedaży Eventim, on-line, w Centrum Festiwalowym w Barbarze (przy ul. Świdnickiej) oraz dodatkowo, w przypadku przeglądu filmowego, w kasach Dolnośląskiego Centrum Filmowego. Cały dochód ze sprzedaży biletów na Brave Festival, włącznie z przeglądem filmowym, zostanie przekazany międzynarodowej organizacji charytatywnej ROKPA, niosącej pomoc ubogim i osieroconym dzieciom w Tybecie. Ceny biletów różnią się w zależności od wybranego wydarzenia. Szczegółowy cennik i program znajdziecie na