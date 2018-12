Brak prądu. 20 ulic bez energii we Wrocławiu i w gminie Siechnice

Prace będą prowadzone w godzinach 7 – 16 pod następującymi adresami:

Fa**bryczna: Maślicka od 39 do 55 i od 26 do 76, Warmińska od 1 do 13 i od 2 do 14, Mrągowska od 2 do 16 parzyste, Fromborska, Nasienna, Rędzińska od 2 do 4 parzyste, Legnicka od 48 do 50 parzyste.

Krzyki: Ułańska, Piechoty od 9 do 19 i od 14 do 24, Czołgistów od 42 do 48 parzyste.

Śródmieście: Sienkiewicza od 2 do 6c parzyste, pl. Kościelny 1.

Groblice: Opolska, Polna, Kotowicka, Krótka, Łąkowa, Sadowa, Zacisze, Kolejowa.