BOKKA zagra we Wrocławiu. Gdzie kupić bilety i po ile?

Koncert planowany pierwotnie na 16 listopada został przeniesiony z powodu awarii prądu, która nastąpiła we Wrocławiu tego wieczoru.

Działająca od 2013 roku BOKKA wraca do Wrocławia, aby po raz pierwszy zaprezentować na żywo swoją nową płytę „Life on Planet B”. To już trzeci krążek w dorobku zespołu.

BOKKA to jedno z najbardziej niesamowitych zjawisk na polskiej scenie nie tylko ze względu na to, że nie wiadomo kim są. Twarze skrywane pod maskami to tylko wstęp do niezwykłej opowieści o tytule BOKKA - opowieści o zespole, który nie potrzebował imion i nazwisk, by stworzyć unikatową nie tylko w skali rodzimego rynku tożsamość. Pojawiając się niemal znikąd za sprawą zaprezentowanego w 2013 roku numeru Town Of Strangers, który następnie znalazł się na ich długogrającym debiucie, a po drodze narobił szumu wśród rodzimych i zagranicznych dziennikarzy, BOKKA stała się nowym, jasnym punktem na mapie wschodzących polskich zespołów.

Niebanalne podejście zarówno do własnego wizerunku, jak i do tworzenia muzyki, czego najlepszym dowodem jest wykorzystywanie nietuzinkowego, często składającego się z przypadkowych przedmiotów instrumentarium, szybko stało się znakiem rozpoznawczym BOKKI - grupy, której potencjał błyskawicznie dostrzeżono poza granicami ojczyzny.

W 2015 roku BOKKA zaprezentowała swój drugi album. Krążek Don’t Kiss And Tell powtórzył sukces poprzednika - płyta otrzymała nominację w kategorii Album roku elektronika i alternatywa w plebiscycie Fryderyków, jednych z najważniejszych nagród polskiego przemysłu muzycznego.

Konsekwentnie trzymając się anonimowego, tajemniczego wizerunku i nieoczywistego podejścia do tworzenia oraz promowania swojej muzyki, BOKKA stała się jednym z najbardziej popularnych zespołów polskiej sceny alternatywnej.

Rok 2017 formacja spędziła na pracy nad nową płytą. „Life On Planet B” (premiera 20 kwietnia 2018 roku) - to trzeci album w dorobku zespołu. Materiał powstał we współpracy z Danielem Walczakiem, który stał się współproducentem wydawnictwa, a wcześniej czuwał nad nagrywaniem płyt Curly Heads, Dawida Podsiadło czy Grzegorza Hyżego.

BOKKA nie przestaje się rozwijać, pozostając jednym z najciekawszych reprezentantów rodzimej muzyki avant pop. Na dużą dawkę muzycznych emocji zapraszamy 8 grudnia do Wrocławskiego Centrum Kongresowego. Będzie to ostatni koncert organizowany w ramach cyklu Let’s Play In Centennial Hall w tym sezonie.

Let’s Play In Centennial Hall to autorski cykl koncertów muzyki alternatywnej i elektronicznej, które odbywają się w przestrzeniach Hali Stulecia i Wrocławskiego Centrum Kongresowego. Let’s Play promuje zarówno znane i lubiane zespoły z Polski i zagranicy, ale też rodzime debiutujące formacje. W sezonie 2018 mogliśmy już zobaczyć koncerty poznańskiego zespołu Snowman, założonego w Łodzi zespołu KAMP!, najciekawszego wrocławskiego składu jazzowego – EABS, a także wrocławskich młodych artystów – Humble Buzz, Fox In The BOX i Endy Yden.

BOKKA8 grudnia 2018 r., godz. 20:00

Wrocławskie Centrum Kongresowe

Bilety w cenie od 49 zł do nabycia w serwisie eBilet

Przed wejściem na koncert w kasie będą dostępne bilety w cenie 59 zł.

ŹRÓDŁO: MATERIAŁY PRASOWE