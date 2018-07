W zeszłym tygodniu, w czwartek, podczas transportu, na obwodnicy Oleśnicy jedno życie zostało uratowane – poinformowali na swoim fanpejdżu wolontariusze z Ośrodka Adopcyjnego dla Zwierząt Przytul Pyska z Boguszyc. Była to mała świnka, nazwana potem Pepą.

– W godzinach rannych wypadła z transportu, nie wiemy jakim cudem, młoda, bo zaledwie dwumiesięczną świnka. Pepa – bo takie otrzymała imię – miała szczęście w nieszczęściu. Na obwodnicy panowie z patrolu S8, zabezpieczyli małego prosiaczka, który biegał po ruchliwej drodze. Prosiaczek został zabezpieczony i zawieziony do lekarza weterynarii. Okazało się, że są otarcia, siniaki, krwiaki, ale poważniejszych obrażeń nie ma.Po namierzeniu właściciela świnki, po długich rozmowach, namowach i targowaniu się, łzach w oczach i dużej ilości emocji udało się ją odkupić! – opowiadają wolontariusze. – Bo, jak to nasza koleżanka-wolontariuszka Aga powiedziała, nie ma szans, Pepa nie będzie schabowym.To był pierwszy etap tej niesamowitej akcji.Następnie było pytanie: co z nią zrobić? – zastanawiali się ratownicy Pepy. – Teraz jest fajna, malutka i śmieszna, a jak urośnie do 200 kg lub więcej, to będzie problem. Teraz jest zaostrzone prawo, a z drugiej strony życie musimy uratować. I to była zagwozdka na koniec dnia…I tego właśnie dnia pojawiła się koleżanka, Ula Sadowska i jej chłopaki – relacjonują. – Przyjechali nas odwiedzić, przywieźli smakołyki dla psiaków i kociaków. To nasi bohaterowie dnia. Bo to właśnie Ula znalazła domek dla naszej Pepy. A dokładnie w piątek 13 lipca Pepa zamieszkała w Gospodarstwie Agroturystycznym „Cicho-sza” w Niedźwiedziu koło Ostrzeszowa, gdzie będzie wiodła swoje życie w godnych warunkach. Gdy dorośnie, będzie miała do towarzystwa jeszcze jedną świnkę Wariatkę, która w zeszłym roku również uciekła z transportu.To była bardzo pouczająca znajomość dla nas, Peposzka przygotowała nam również podłoże pod kolejny kojec, przeorała go bardzo dokładnie – zachwalają Pepę ze śmiechem nasi wolontariusze z Boguszyc. – Bardzo cieszymy się, że to był początek czegoś już tylko dobrego. I dzieciaki, które nas odwiedzają poznały prawdziwą małą świnkę. A my zapraszamy do odwiedzin Gospodarstwa Agroturystycznego „Cicho-sza”, a spędzicie miło wolny czas i możecie odwiedzić Pepę.Oraz przekonać się, jak jest czarującą i szczęśliwą świnką, która uciekła z transportu.Wolontariusze apelują: – Jeżeli wybierzecie się w odwiedziny do Pepy, zabierzcie jakieś smakołyki: marchew, zboże, lub coś bardziej wyszukanego, wujek Google pomoże znaleźć. DZIĘKUJEMY za wielką pomoc!Pepa to drugi zwierzak, który nie trafił po nóż. W marcu z transportu do rzeźni wyleciała Kaczka Dziwaczka. - Teraz dostojne życie wiedzie u naszego Doktora i objęła rządy na podwórku - śmieją się wolontariusze.Przytul Pyska to grupa ludzi, która z miłości do czworonogów chce pomagać. – Nasze doświadczenie zdobyte w organizacjach pro zwierzęcych procentuje – piszą o sobie. – Teren naszych działań to powiat oleśnicki , ale przede wszystkim gmina Oleśnica. Drogie zwierzoluby, powstaliśmy, ponieważ jest duże grono potrzebujących zwierząt, tak więc im więcej organizacji pro zwierzęcych, to więcej uratowanych czworonożnych istot. Gramy w jednej wielkiej drużynie, bo kochamy zwierzaki! Niesienie pomocy to nasz wspólny cel!