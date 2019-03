Blisko pół tysiąca Dolnoślązaków ze stratą prawa jazdy

Od chwili wprowadzenia nowelizacji przepisów daje się zauważyć, że wielu kierowców dostosowało się do nich, zmieniając swój styl jazdy. Niestety jak się okazuje nie wszyscy. Policjanci nadal ujawniają tych, którzy w sposób rażący ignorują zapisy dotyczące ograniczeń prędkości w obszarach zabudowanych i zasady bezpiecznego poruszania się na drodze. Tylko w dwóch pierwszych miesiącach 2019 r. dolnośląscy policjanci zatrzymali już 499 kierujących, którzy w obszarze zabudowanym przekroczyli dozwoloną prędkość o ponad 50 km/h. Wszystkim zgodnie z obowiązującymi przepisami zatrzymano prawo jazdy.

Przypomnijmy, że w ustawie o kierujących pojazdami obowiązują nowe przesłanki administracyjnego zatrzymania prawa jazdy. Jedną z przesłanek jest rażące przekroczenie prędkości dopuszczalnej w obszarze zabudowanym (powyżej 50 km/h). W praktyce, ujawnienie takiego czynu skutkuje zatrzymaniem dokumentu prawa jazdy w trakcie prowadzonej kontroli drogowej i przesłaniem go do właściwego starosty, który - wydając decyzję administracyjną - formalnie zatrzyma ten dokument - za pierwszym razem na 3 miesiące.

Ujawnienie faktu ponownego kierowania pojazdem w powyższym 3-miesięcznym okresie, oznacza jego wydłużenie do 6 miesięcy. Kolejnym etapem jest cofnięcie uprawnienia do kierowania pojazdami - jego przywrócenie zostało obwarowane koniecznością spełnienia wszystkich wymagań stawianych osobie po raz pierwszy ubiegającej się o uprawnienie do kierowania pojazdami.