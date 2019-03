„Bleed for the throne”: Nietypowa akcja krwiodawstwa

Oddaj krew i uratuj komuś życie. W RCKiK brakuje zapasów (HARMONOGRAM AKCJI WYJAZDOWYCH)

Akcja Krew to cykl wyjazdowych akcji zbiórki krwi. Na dziś (28 lipca) RCKiK we Wrocławiu ma braki w zapasach krwi grup A Rh-, AB Rh- i 0 Rh-. Oddawanie krwi we Wrocławiu, w dniach od 29 lipca do 1 sierpnia, będzie możliwe podczas specjalnych akcji. W sierpniu natomiast autobusy R...