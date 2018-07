Wzruszająca, egzotyczna opowieść o 12-letniej Blance, która żyje w świecie, w którym wszystko ma wymierną wartość – nawet przyjaźń, wolność czy szczęście.

Bohaterką filmu „Blanka” jest osierocona dziewczynka, która próbuje stworzyć dla siebie rodzinę. Główny wątek rozgrywa się na tle egzotycznych przedmieść i slumsów miejskich, w których Blanka spotyka kandydatów na członków upragnionej rodziny…Reżyser filmu Kohki Hasei w sposób bezpretensjonalny mówi o potrzebie bliskości i troski i z lekkością i subtelnością zadaje niebywale uniwersalne pytania o to, na ile człowiek sam kreuje swój los, a na ile jest uwarunkowany środowiskiem, w którym dorasta. „Blanka” to film, który udowadnia, że warto być uważnym, gdyż często ci, z którymi można zbudować namiastkę domu, są tuż obok.„Przez lata podróżowałem po świecie, szczególnie do miejsc, gdzie ubóstwo jest największą plagą. Te dzieci, które spotykałem na swojej drodze, dawały mi więcej siły, inspiracji i nadziei niż cokolwiek innego” - mówi Kohki Hasei, dla którego „Blanka” jest debiutem reżyserskim.Film miał swoją światową premierę w 2015 roku. 6 lipca wejdzie na ekrany polskich kin. Polecamy!