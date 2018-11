Black Friday: Szał zakupów we Wrocławiu [ZDJĘCIA]

Sklepy w całej Polsce obniżają ceny. Niektóre towary można nabyć nawet z 70 procentowym rabatem. Black Friday - to dzień, a czasem cały weekend, w których trwają wyprzedaże w sklepach. Moda przyszła do nas z USA, gdzie wyprzedaje się produkty po Święcie Dziękczynienia. Tam dochodzi nawet do rękoczynów w pogoni za wymarzonym towarem. W Polsce coraz więcej sklepów włącza się do akcji sprzedawania asortymentu w wyjątkowo atrakcyjnych cenach, tym bardziej, że końcówka listopada to już czas, gdy ludzie myślą o mikołajkowych prezentach i szukają dobrych okazji.