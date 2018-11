Black Friday coraz bliżej. Jak nie dać się nabrać na fałszywe promocje?

Black Friday to nic innego jak Czarny Piątek! I nie chodzi tu o prześladującego nas pecha a o setki okazji w sklepach. W piątek czekają nas tłumy czyhające na promocje i długie kolejki przy kasach. Ale nie liczmy z góry na to, że właściciele sklepów, szczególnie dużych sieci, nie wykorzystają tej okazji by zarobić. Jak nie dać się nabrać na fałszywe promocje?

Na szczęście do nas nie dotarł jeszcze zwyczaj koczowania pod sklepami na kilka godzin przed ich otwarciem, więc jeśli nie zależy nam tak bardzo na niektórych rzeczach zwyczajnie tego nie róbmy.

Przed szaleństwem zakupów warto bardzo dokładnie sprawdzić czy to co chcemy mieć naprawdę jest w okazyjnej cenie. Sklepy często wystawiają coś w promocyjnej cenie, a okazuje się, że za identyczne pieniądze można to kupić w inne dni. W taki sposób można uniknąć tłumów i nerwów, stania w kolejce.

Mało tego. Nie jest tajemnicą, że sklepy bardzo często podwyższają cenę danego produktu by wystawić go w „promocji” w Czarny Piątek. W taki sposób wielu klientów daje się nabrać na sztuczną promocję.

Kolejną sztuczką stosowaną przez sprzedawców jest wystawianie przedmiotów do sprzedaży z wymyśloną, fikcyjną ceną sprzed promocji. Ci, którzy dadzą się oszukać kupują dany produkt jako tańszy, choć w rzeczywistości kosztuje on dokładnie tyle samo, co zwykle.

Jak jeszcze sprzedawcy chcą nas zmanipulować? Oferując coś poza kupnem. Na przykład zostajemy mile obsłużeni, dostajemy kieliszek szampana z okazji Czarnego Piątku czy ciastko i kawę i tak spędzamy w sklepie znacznie więcej czasu niż zakładaliśmy. A ten czas nie jest wcale przeznaczony na miłą pogawędkę. W ciągu tych kilkunastu minut sprzedawcy informują nas o doskonałych okazjach, jedynych w swoim rodzaju i wyjątkowych. I jak to się przeważnie kończy? Tak, że wychodzimy ze sklepu z portfelem szczuplejszym niż wstępnie zakładaliśmy.

I co najważniejsze. W tym dniu nie zapominajmy, że sprzedawca to też człowiek. Też potrafi mieć gorszy dzień, a nie możemy zaprzeczyć, że wielu klientów zachowuje się co najmniej niestosownie. Od wymuszania wcześniejszego otwarcia sklepów do rozrzucania towaru i przykrych komentarzy pod adresem pracowników. Unikajmy takich sytuacji.