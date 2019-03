Bim Bam Bom pora wstać!

Przedszkola Bim Bam Bom są przyjaznymi każdemu dziecku placówkami edukacyjnymi. W ramach pracy opiekuńczo-dydaktycznej w kazdym z naszych przedszkoli realizujemy podstawę programową wychowania przedszkolnego zgodnie z którą, nasza wykwalifikowana kadra przygotowuje dzieci do rozpoczęcia nauki w szkole. Kadrę pedagogiczną stanowią młodzi nauczyciele z wyższym wykształceniem pedagogicznym, którzy zapewnią profesjonalną opiekę edukacyjną i wychowawczą dzieci. Personel Bim Bam Bom to ludzie o wysokiej kulturze osobistej i wrażliwości na potrzeby dzieci. Naszym celem jest wspieraniem rozwoju społecznego, emocjonalnego, moralnego, intelektualnego i fizycznego, tak by dziecko osiągnęło pożądany stopień gotowości do podjęcia nauki.

Bim Bam Bom to miejsca pełne ciepła i akceptacji, w których dzieci mogą odkrywać nieznany dotąd świat oraz rozwijać swoje talenty. W naszych placówkach zapewnimy dziecku bezpieczeństwo, będące podstawą radosnego dzieciństwa.

W 2010 roku powstała nasza pierwsza placówka Bim Bam Bom Popowice mieszcząca się przy ul.Legnickej. Jest to małe przedszkole z dwoma kameralnymi grupami, które pozwalaja na indywidualne podejście do każdego z naszych przedszkolaków, mozliwość szybkiej adaptacji do warunków przedszkolnych oraz multikulturowość. To w tej placówce pracują wielojęzyczni nauczyciele, co ułatwia mozliwość swobodnej komunikacji z dziećmi i rodzicami innych narodowości.

W 2012 roku na mapie Wrocławia pojawiła się nowa placówka z naszym logo. Bim Bam Bom Gaj mieści się ona przy ul.Krynickiej. To placówka mogąca przyjąć 60 wychowanków. Jej mocną stroną są słoneczne, nowocześnie wyposażone sale, duży hol z tablicą multimedialną oraz sprzętami do gimnatyki ogólnorozwojowej, gabinet terapeutyczny gdzie dzieci mogą korzystać z pomocy psychologa oraz logopedy.

W 2016 roku otwarta została kolejna placówka przy ul.Stoczniowej, Bim Bam Bom Zakrzów. Tu funkcjonują trzy duże grupy przedszkolne, placówka jest przygotowna do przyjęcia 66 przedszkolaków. Profesjonalnie wyposażony gabinet Integracji Sensorycznej, specjaliści prowadzący różnego rodzaju terapie oraz własny plac zabaw w ogrodzie przy przedszkolu zachęcają do skorzystania z naszej oferty.

W naszych przedszkolach nie pędzimy za wiedzą, ale za samopoznaniem. Dzieci posiadają naturalna ciekawość świata, która umiejętnie stymulowana prowadzi do samodzielności i dużego zainteresowania otoczeniem. Dzieci uczą się pytać o rzeczy które je otaczają i w ten sposób zgłębiają wiedzę, chłoną wszystkie nowości niczym gąbka, z wielką dumą, że SAME to odkryły. A te odkrycia przenoszą potem w świat swoich zabaw, by je dalej utrwalić, by się nimi cieszyć. Kreują magiczny świat wyobraźni, który rozwija ich kreatywność i twórcze myślenie. Bazując na ich pomysłach i potrzebach, my wkraczamy do zabawy jako goście, tylko by stanowić oparcie, by uwalniać drzemiące obszary wyobraźni. Tą samą zasadą kierujemy się podczas zajęć dodatkowych, poprzez zabawę zachęcamy, poprzez uśmiech pokazujemy że warto i dzieci to czują, angażują się i uczą, by potem chwalić się rodzicom z najnowszych dokonań i podzielić się szczęściem.