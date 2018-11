Bilety FlixBusa na trasie Wrocław-Wałbrzych od 5 zł, ale tylko do 6 stycznia 2019 r.

Pasażerowie podróżujący na trasie Wrocław-Wałbrzych od 30 listopada do 6 stycznia 2019 r., mogą kupić bilety na przejazd autobusami FlixBusa w atrakcyjnej cenie zaczynającej się od 5 zł.

Godziny odjazdu

Wałbrzych-Wrocław: 5:55 (ul. Sikorskiego), 6:15 (ul. Wieniawskiego)

Wrocław-Wałbrzych: 19:40 (pl. Grunwaldzki), 20:05 (Wrocław DA)

Czas przejazdu na trasie Wrocław-Wałbrzych wynosi 1h 35min.

Przystanki FlixBusa w Wałbrzychu znajdują się przy ul. Sikorskiego oraz ul. Wieniawskiego. Z Wrocławia natomiast można podróżować z pl. Grunwaldzkiego oraz z dworca autobusowego przy ul. Suchej 1.

Wybrane punkty sprzedaży stacjonarnej

Bilety na przejazdy FlixBusem można kupić na stronie internetowej www.flixbus.pl, w aplikacji mobilnej lub w ponad 320 aktywnych punktach sprzedaży stacjonarnej w całej Polsce. We Wrocławiu i w Wałbrzychu bilety zakupić można m.in. w punktach:

Wrocław:

Polbus-PKS, ul. Sucha 1;

Biuro Turystyki „Joanna”, ul. Piłsudskiego 74/30a,

Pagart Tour Sp. z o.o., ul. Piłsudskiego 46

Wałbrzych:

My Travel Sp. z o.o., ul. Henryka Wieniawskiego 19,

Agencja Turystyczna Altur, al. Wyzwolenia 3/2,

ZBUTA Sp. z o. o., al. Wyzwolenia 9/2a

Kolejne nowości FlixBusa

29 listopada wystartowała nowa linia, dzięki której podróżujący z Wrocławia mogą udać się do Drezna. Autobusy z Wrocławia ruszają o godz. 6:25 (5 dni w tygodniu), 7:25 (w niedzielę) i 11:45 (6 dni w tygodniu). Z Drezna do Wrocławia można natomiast wyruszyć o 13:45 (6 dni w tygodniu), 17:35 (w niedzielę), 18:40 (5 dni w tygodniu) i 18:45 (w piątek). Czas przejazdu wynosi 4h 15min. Bilety na tej trasie rezerwować można do 25 kwietnia.