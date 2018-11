Bilet lotniczy pod choinkę? TOP 7 tanich kierunków idealnych na wyjątkowy prezent

1. Dla fana piłki nożnej i nie tylko: Manchester od 80 zł

Zagorzały kibic futbolu pierwsze kroki skieruje na Old Trafford, gdzie mieści się stadion czerwonych diabłów, czyli drużyny Manchesteru United lub popędzi do City of Manchester Stadium (Etihad Stadium) - centrum wszechświata dla fanów Manchesteru City. Oprócz piłkarskich emocji Manchester oferuje także pewną różnorodność architektoniczną od nowoczesnego Beetham Tower, poprzez gotycką katedrę (Manchester Cathedral) po wiktoriańsko-neogotycki ratusz czy bibliotekę uniwersytecką, John Ryland’s Library.

2. Modnie i wygodnie: Mediolan od 88 zł

Włochy to kierunek uniwersalny, doskonały w przypadku gdy nie wiadomo, gdzie obdarowywana osoba chciałaby pojechać - Italia jest zawsze wyborem gwarantującym zadowolenie. Mediolan to jedna ze światowych stolic mody, a przyjeżdżając tam w styczniu trafia się prosto na wyprzedaże. Wszystko stoi tu pod znakiem zakupów – od symbolu miasta czyli galerii Wiktora Emanuela II po niecodzienny shopping w Zona Brera, czyli miejscu dla tych, co czują się bardziej częścią bohemy.

3. Uzdrowiskowa elegancja: Baden Baden od 89 zł

W przypadku wyjazdu za zachodnią granicę – dla jednych pierwszym wyborem jest awangardowy Berlin, ale niektórzy wolą spokojniejsze miasta takie, jak Baden-Baden. W tym mieście można podreperować swoje nadwątlone zdrowie, zyskać energię i odetchnąć pełną piersią. Tutejsze sanatoria zachwycają elegancją, miejsce przyciąga też możliwością skorzystania z pijalni wód czy uroków Parku Zdrojowego.

Ceny biletów lotniczych zachęcają do podróży w całym pierwszym kwartale roku, ale w lutym znajdziesz tanią opcję weekendową i poprawisz kondycję na czas trudnego dla organizmu wiosennego przesilenia.

4. Mozaika Bliskiego Wschodu: Amman od 147 zł

Jordania to kierunek dla kogoś, kto lubi przecierać szlaki. Miasto nie ma takich zabytków, co Rzym lub Paryż, ani takiej lekkości co Barcelona czy Budapeszt, ale w tej mozaice (na która składają się także najzwyklejsze bloki) można znaleźć pewną świeżość. Warto zacząć od przekąszenia czegoś w jednej z najstarszych restauracji wegetariańskich Hasheem oferującej m.in. nieziemski hummus, falafele z mocną gorącą herbatą – tego nie można przegabić. Następnie udać się na Rainbow Street, doświadczyć targowego centrum miasta z jego smakami i zapachami, a na koniec zostawić sobie teatr w stylu rzymskim dla kilku tysięcy widzów i Błękitny Meczet. Z Ammanu w ciągu niecałej godziny przedostaniemy się nad Morze Martwe – kto nie marzy o blotnych kąpielach i relaksie w basenie typu infinity w jednym z nadmosrskich resortów? Po drodze koniecznie trzeba wdrapać się na biblijną górę Nebo. Skyscanner pasjonatom starożytnych zabytków stanowczo rekomenduje Petrę – z Ammanu to jedyne 3h drogi. To między innymi tam kręcono sławne ujęcia z filmu Indiana Jones.

5. Hiszpania poza sezonem: Alicante od 155 zł

Hiszpańskie Costa Blanca to miejsce pożądane o każdej porze, nawet w środku zimy. Łagodniejszy klimat, wyższe temperatury i zdecydowanie większa niż w Polsce szansa na słoneczne chwile. Plaża tylko dla siebie, przechadzka bez tłumów po głównej alei Explanada de España, oglądanie przystani i zabytków np. kościoła Santa Maria w spokojnym tempie przy możliwości skorzystania z wieczornych rozrywek to argumenty za taką wycieczką. Podarunek w sam raz na przerwanie zimowej rutyny.

6. W objęcia Afrodyty: Pafos od 192 zł

Marzec na Cyprze to super moment na zwiedzanie i aktywny wypoczynek. Upał nie rozkłada na łopatki, a gdy w Polsce zazwyczaj królują roztopy, tu panuje bardziej wiosenna aura. Okolice Pafos znane są z archeologicznego parku (Kato Paphos) i starożytnych perełek w postaci mozaiki oraz podziemnych grobowców. Tematem do kreatywnego wykorzystania podczas wyjazdu we dwoje jest mit o tym, jak z morskiej piany wyłoniła się tu piękna bogini Afrodyta.

7. Zielona Malta, Luqa od 192 zł

Malta o tej porze zachwyca zapachem, roślinnością i przyjemną pogodą. Jeśli chcesz podarować komuś pod choinkę wiosnę, to bilety na tę wyspę będą strzałem w dziesiątkę. Innym plusem jest to, że zachwycającą Valettę z katedrą św. Jana, ogrodami Hastings i imponującymi murami obronnymi zwiedza się o tej porze roku w dogodnych warunkach atmosferycznych i turystycznych.

