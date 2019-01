Bieg Sierściucha w Lesie Osobowickim [ZDJĘCIA]

Ponad 200 biegaczy wystartowało w weekend w Lesie Osobowickim w Biegu Sierściucha. Połowa z nich pobiegła na "sześć łap" z psami. Do biegu można było także wypożyczyć psa ze Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt, a po biegu, adoptować go i zabrać do domu.