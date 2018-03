Biedronka ogłosiła zmiany. To odpowiedź na zakaz handlu w niedziele. Będziemy robić zakupy dłużej.

W piątki i soboty wieczorem w sklepach sieci Biedronka będą czynne wszystkie kasy - tak by kolejki do nich były jak najmniejsze. Biedronki w całej Polsce będą też czynne o godzinę dłużej - w zależności od lokalizacji do godz. 22 lub 23.To reakcja sieci na zakaz handlu w niedzielę, który będzie obowiązywał już w najbliższy weekend. Po raz pierwszy sklepy w całej Polsce będą nieczynne 11 marca. Biedronka zapowiada, że zwiększona ma zostać także częstotliwość dostaw do sklepów w weekendy, a w tygodniu ma być więcej promocji, wszystko po to, aby ruch klientów rozłożył się bardziej równomiernie na poszczególne dni. W sklepach należących do sieci Biedronki ma pracować w weekendy aż 5 tysięcy więcej osób niż dotąd - sieć spodziewa się bowiem znacznie większego ruchu klientów w piątki i w soboty.– Respektując przepisy prawa, na pierwszym miejscu jak zawsze stawiamy oczekiwania naszych klientów. Dlatego podjęliśmy konkretne działania, aby zapewnić pełną dostępność produktów i sprawną obsługę przy kasach, a dzięki temu zadbać o satysfakcję klientów podczas zakupów. Oczywiście, wszyscy będziemy się uczyli tej nowej sytuacji, dlatego w najbliższych tygodniach bardzo dokładnie będziemy analizować zachowania naszych klientów i – jeśli zajdzie taka potrzeba – wprowadzać kolejne zmiany - mówi Arkadiusz Mierzwa, kierownik ds. komunikacji korporacyjnej w Jeronimo Martins Polska.Swoją odpowiedź na zakaz handlu w niedzielę przygotowała także sieć sklepów Lidl. Placówki będą czynną w piątki i w soboty dłużej. Zakupy w Lidlu będziemy mogli robić do godz. 22.11 marca - zakaz handlu18 marca - zakaz handlu1 kwietnia - zakaz handlu (Wielkanoc)8 kwietnia - zakaz handlu15 kwietnia - zakaz handlu22 kwietnia - zakaz handlu13 maja - zakaz handlu20 maja - zakaz handlu (Zielone Świątki)10 czerwca - zakaz handlu17 czerwca - zakaz handlu8 lipca - zakaz handlu15 lipca - zakaz handlu22 lipca - zakaz handlu12 sierpnia - zakaz handlu19 sierpnia - zakaz handlu9 września - zakaz handlu16 września - zakaz handlu 23 września - zakaz handlu14 października - zakaz handlu21 października - zakaz handlu11 listopada - zakaz handlu (Święto Niepodległości)18 listopada - zakaz handlu9 grudnia - zakaz handlu